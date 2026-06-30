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Rice projeta duelo difícil da Inglaterra contra a RD Congo na Copa

Meio-campista compara desafios da Copa do Mundo à campanha do título da Premier League pelo Arsenal

PorJoão Pedro RodriguesRio de Janeiro (RJ)
30/06/2026 20:27
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Declan Rice em ação em Inglaterra x Croácia pela Copa do Mundo
Declan Rice em ação em Inglaterra x Croácia pela Copa do Mundo (Foto: Richard Pelham/Getty Images/AFP)

A classificação da Inglaterra à segunda fase da Copa do Mundo não diminuiu o nível de atenção dentro do elenco. Antes do confronto contra a República Democrática do Congo, o volante Declan Rice afirmou que a seleção precisa estar preparada para enfrentar diferentes cenários durante a competição e destacou que a experiência vivida na conquista da Premier League pelo Arsenal servirá de aprendizado para o mata-mata.

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    O meio-campista lembrou a reta final da campanha do clube londrino no campeonato inglês, quando a equipe disputava o título ponto a ponto com o Manchester City. Após uma derrota para o rival direto, Rice chegou a afirmar em campo que a disputa ainda não estava decidida. O Arsenal venceu todas as partidas restantes e conquistou o título inglês pela primeira vez desde 2004. Segundo o jogador, a trajetória mostrou que campanhas vencedoras também são marcadas por momentos de pressão e dificuldades.

    — Poderia ter ido para qualquer lado. Felizmente, tudo aconteceu da maneira que eu queria, embora tenha sido uma loucura como tudo se desenrolou.

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    Declan Rice comemora gol marcado pelo Arsenal sobre o Burnley
    Declan Rice comemora gol marcado pelo Arsenal sobre o Burnley (Foto: Peter Powell/AFP)

    Inglaterra espera novo adversário fechado

    Na avaliação de Rice, a República Democrática do Congo deve adotar uma estratégia semelhante à utilizada por Gana e Panamá, priorizando a defesa e explorando os contra-ataques. O volante destacou que a Inglaterra precisará ter paciência para superar uma equipe organizada defensivamente.

    — Haverá momentos em que enfrentaremos dificuldades e precisaremos superá-las. Vai ser um jogo duro e precisamos estar preparados para tudo o que acontecer — afirmou.

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    O jogador ressaltou que convive com esse tipo de cenário também no Arsenal, equipe que frequentemente enfrenta adversários com linhas defensivas baixas na Premier League.

    — Quando você enfrenta defesas muito fechadas, existe uma estrutura que o treinador quer que seja seguida. Às vezes você precisa fazer algo pensando no coletivo, mesmo que não seja exatamente o que gostaria naquele momento. Isso pode ajudar um companheiro de equipe.

    Rice também destacou que o elenco inglês tem qualidade suficiente para criar mais oportunidades, mas ressaltou o mérito dos adversários na fase de grupos.

    — Quando olhamos para a qualidade do nosso elenco, pensamos que deveríamos marcar quatro ou cinco gols por jogo. Mas Gana foi muito bem organizada e o Panamá também. Cabe a nós encontrar maneiras de superar essas defesas e manter a paciência.

    Declan Rice, da Inglaterra, em duelo contra Gana pela Copa do Mundo
    Declan Rice, da Inglaterra, em duelo contra Gana pela Copa do Mundo (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

    Retorno ao time e conselho para Anderson

    Após ser poupado da partida contra o Panamá por causa de uma pancada na panturrilha, Rice deve retornar ao time titular nas oitavas de final. O volante revelou que também convive desde o fim do ano passado com uma dor de origem neural na parte posterior da coxa, problema que vem sendo controlado ao longo da temporada.

    Com o retorno de Rice, a tendência é que Jude Bellingham volte a atuar mais avançado no meio-campo, enquanto Elliot Anderson deixe de ser o responsável pela função mais defensiva. O jogador revelou ainda uma conversa recente com Anderson, que está próximo de trocar o Nottingham Forest pelo Manchester City em uma das maiores transferências da história do futebol inglês.

    — Conversei com o Elliot no hotel. Disse a ele que não pode controlar o valor da transferência. Ele custa isso porque foi um dos melhores jogadores da Europa nesta temporada. O preço é apenas barulho. Falei para ir ao Manchester City, continuar fazendo o que sempre fez e tudo dará certo — revelou Rice, que também elogiou as características do companheiro de seleção.

    — O Elliot sempre quer a bola e, quando não recebe, cobra os companheiros. É um dos melhores jogadores com quem já atuei.

    Elliot Anderson, de branco, em ação pela Inglaterra na Copa do Mundo
    Elliot Anderson em ação pela Inglaterra na Copa do Mundo (Foto: Richard Pelham/Getty Images/AFP)

    Confiança em disputa por pênaltis

    Pensando nas fases eliminatórias, Rice também afirmou que a atual geração inglesa está preparada para uma eventual decisão por pênaltis. O volante citou jogadores como Harry Kane, Ivan Toney, Marcus Rashford, Anthony Gordon, Bukayo Saka, Jude Bellingham e ele próprio como opções confiáveis nas cobranças.

    — Olho para este grupo e não acredito que a Inglaterra já tenha tido uma geração com tantos bons cobradores de pênalti. Sabemos que uma disputa pode ser decisiva para chegar à final ou conquistar o título. Estaremos totalmente preparados para isso — concluiu.

    Jogadores da Inglaterra antes da partida contra a Croácia pela Copa do Mundo
    Jogadores da Inglaterra antes da partida contra a Croácia pela Copa do Mundo (Foto: Paul ELLIS / AFP)

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