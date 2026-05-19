Carlo Ancelotti anunciou na segunda-feira (18) a lista dos 26 representantes da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026. Entre os nomes divulgados, destaca-se o lateral-esquerdo Douglas Santos, do Zenit, clube pelo qual atua desde 2019.

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Aos 32 anos, o jogador disputará seu primeiro Mundial em um percurso considerado inusitado, após nova convocação no ano passado, que encerrou um intervalo de nove anos fora da Canarinho. Nesse período afastado, chegou a cogitar a possibilidade de naturalização e de defesa do país que considerou sua casa ao longo dos últimos sete anos, a Rússia.

Em entrevista exclusiva ao Lance!, Douglas afirmou que sua prioridade sempre foi a Seleção, mesmo após anos sem ser convocado. Ainda assim, destacou que não defenderia outras cores em nenhum cenário que não fosse as do Brasil.

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Fiquei feliz com o passaporte russo, é um país que respeito muito. Minha família gosta daqui. Mas o sonho da Seleção Brasileira nunca saiu da minha vida. Foi uma escolha consciente. Tive a possibilidade de jogar pela Rússia, mas o sonho brasileiro sempre falou mais alto. Douglas Santos, sobre a seleção russa

Essa é a mistura do Brasil com a Rússia! 🟢🟡 🤝 ⚪🔵🔴

Para compreender melhor esse contexto, é preciso retornar a março de 2025, quando, sob o comando de Dorival Júnior, Douglas apareceu na pré-lista da Seleção e, simultaneamente, foi convocado pela Rússia para um período de treinos e amistosos. O caso evidenciou a condição especial do atleta, que havia adquirido cidadania russa e estava elegível, segundo as regras da Fifa, para defender a seleção local, uma vez que atuara pelo Brasil apenas nas categorias de base e em amistosos da equipe principal.

Naquele momento, Dorival havia anunciado uma pré-lista contendo 52 nomes para os jogos contra Colômbia e Argentina, válidos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Douglas apareceu como uma das opções para a lateral esquerda, posição que contava também com Alex Telles, Alex Sandro, Abner Vinícius e Guilherme Arana.

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A disputa interna era acirrada, já que apenas dois atletas da posição seriam convocados para os compromissos oficiais de março. Paralelamente, a Federação Russa de Futebol divulgava a lista para o período de treinos entre os dias 17 e 25 daquele mês, com amistoso contra a Zâmbia, e o brasileiro figurava entre as novidades entre os cinco jogadores do Zenit convocados.

A situação gerou expectativa sobre qual caminho o lateral adotaria. Apesar da possibilidade concreta de defender a Rússia, Douglas já havia manifestado publicamente o desejo de voltar a vestir a camisa verde e amarela. O retorno à lista de Dorival reacendia a esperança de conquistar espaço na Amarelinha em uma posição sem um titular plenamente consolidado.

A convocação russa, por sua vez, representava um reconhecimento ao protagonismo do jogador no futebol local. Ídolo em São Petersburgo, Douglas ultrapassou a marca de 200 partidas pelo Zenit e, nesta temporada, tornou-se o atleta que mais vezes exerceu a função de capitão na história da equipe.

Ao longo de sua trajetória, são seis títulos do Campeonato Russo, cinco conquistas da Supertaça da Rússia e duas da Copa da Rússia. O mais recente troféu foi conquistado no último domingo (17), quando o paraibano assegurou o título da liga nacional após a vitória sobre o Rostov por 1 a 0. Leia mais sobre o os brasileiros que participaram dessa conquista nos links abaixo:

➡️ Talismã de Ancelotti é campeão na véspera da convocação da Copa do Mundo

➡️ Alvo de Palmeiras e Fluminense, Nino é campeão na Rússia

Final feliz 📜

O desfecho, no entanto, não poderia ter sido previsto nem nos maiores sonhos de Douglas. Com a chegada de Ancelotti, o defensor foi convocado na Data Fifa de setembro de 2025 para os últimos compromissos do Brasil nas Eliminatórias.

Posteriormente, manteve presença nas listas seguintes, embora tenha ficado fora de duas convocações em razão de uma lesão no ombro. Já em 2026, retornou às chamadas para os amistosos contra França e Croácia. O ciclo encerrou um longo período de ausência e confirmou a prioridade do lateral em defender o Brasil, o que consolidou sua presença entre os nomes que disputarão a Copa do Mundo deste ano.

Douglas Santos na lista durante convocação do Brasil para a Copa do Mundo de 2026, no Museu do Amanhã (Foto: Nayra Halm/Folhapress)

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