O técnico da Seleção Holandesa, Ronald Koeman, falou sobre a possível presença do atacante Memphis Depay, do Corinthians, na Copa do Mundo. O camisa 10 não atua desde 22 de abril.

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Em transição física após um estiramento no músculo anterior da coxa direita, o treinador afirmou que Memphis terá três partidas para ganhar minutos e estar entre os convocados.

— A chance de que Memphis esteja presente existe. Ele ainda tem três partidas pelo Corinthians até o momento em que nos reunirmos com a seleção holandesa. Nessas partidas, ele precisa ganhar minutos em campo — disse o treinador em entrevista ao Ziggo Sport.

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As três partidas citadas pelo treinador são contra o Peñarol, fora de casa, pela Libertadores; Atlético-MG, na Neo Química Arena, pelo Brasileirão; e Platense, novamente em casa, pela competição continental. A convocação da Holanda está prevista para 27 de maio, mesma data da última partida do Corinthians citada na lista acima.

— Eu creio que isso (jogar as partidas restantes) vai acontecer e, se tudo correr bem, ele talvez até jogue noventa minutos na última partida. Depois disso, ainda teremos duas semanas até nosso primeiro jogo na Copa do Mundo contra o Japão — completou.

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Memphis Depay, atacante do Corinthians (Foto: Peter Leone/Ofotográfico/Folhapress)

Memphis Depay pela Seleção da Holanda

Memphis Depay entrou para a história da seleção da Holanda no ano passado ao se tornar o maior artilheiro do país. Com 55 gols em 107 partidas pelos Países Baixos, o atacante do Corinthians também soma 32 assistências e mantém média de participação em gol a cada 69 minutos. Os números ainda destacam 2.4 passes decisivos por jogo, 3.6 finalizações por partida e nota média 7.70 no Sofascore.

O camisa 10 estreou pela seleção principal neerlandesa em 15 de outubro de 2013, em duelo válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2014. No Mundial disputado no Brasil, Memphis ganhou destaque ao marcar o gol da vitória sobre a Austrália e se tornar o jogador mais jovem da Holanda a balançar as redes em Copas, aos 20 anos e quatro meses. Durante a campanha, também marcou contra o Chile e terminou indicado ao prêmio de Melhor Jogador Jovem da competição, conquistado por Paul Pogba.

Na Copa do Mundo de 2022, realizada no Catar, Memphis voltou a ser decisivo pela seleção neerlandesa. O atacante marcou nas oitavas de final diante dos Estados Unidos e alcançou a vice-liderança entre os maiores goleadores da história da Holanda, ficando atrás apenas de Robin van Persie. O desempenho consolidou ainda mais a importância do jogador na equipe nacional.

Três anos depois, em junho de 2025, Memphis igualou os 50 gols de Van Persie ao marcar duas vezes na vitória sobre Malta, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Além da eficiência ofensiva, o atacante apresenta números consistentes em outros fundamentos, com 53% de aproveitamento nos dribles, 47% de conversão em grandes chances e média de quatro duelos ganhos por partida pela seleção neerlandesa.

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