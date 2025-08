Com passagem marcante com a camisa do Atlético-MG e revelado ao mundo pelo Naútico, Douglas Santos é mais um caso da diáspora dos jogadores brasileiros no futebol mundial. Fora do país há nove temporadas, o lateral-direito vivencia uma realidade à parte na Rússia, onde conquistou prestígio no cenário local pelo Zenit.

A 9.245 quilômetros da cidade natal João Pessoa, o paraibano vive a segunda oportunidade de atuar fora do Brasil. Titular, ídolo e capitão, talvez a grande experiência da carreira de Douglas seja em São Petersburgo. No clube desde 2019, o defensor de 31 anos domina o cenário nacional, com múltiplos taças de campeonato, copa e supercopa da Rússia. Em entrevista exclusiva ao Lance!, ele relembrou toda sua trajetória como jogador de futebol profissional e respondeu sobre seu futuro por clube e seleção.

🐀 Cria do Timbu e primeira passagem europeia

Douglas foi admitido nas categorias de base do Náutico, onde teve suas primeiras oportunidades como profissional em 2012. Destacou-se no Brasileirão daquele ano, tornando-se titular e sendo considerado a principal revelação do clube na temporada. Seu desempenho chamou a atenção do futebol europeu, o que resultou em sua transferência para o Granada, da Espanha, em 2013. Ainda naquele ano, foi negociado com a Udinese, da Itália, sem grande destaque.

🐔 Prazer, Douglas Santos

Em 2014, retornou ao Brasil por empréstimo ao Atlético-MG, onde rapidamente se firmou. Polivalente na defesa e no ataque, conseguiu a vaga de titular e foi importante na reta final da Copa do Brasil, conquistada pelo Galo naquela temporada. Com atuações consistentes, foi adquirido em definitivo pelo clube e recebeu a Bola de Prata em 2015.

— Ainda não penso em voltar de imediato, mas tenho vontade de encerrar jogando no Brasil. O Atlético é um clube que eu tenho um enorme carinho e admiração. Claro que não sabemos o dia de amanhã, mas seria especial voltar para o Atlético — disse Douglas, sobre uma possível volta ao futebol brasileiro.

🔵 Segunda passagem europeia e idolatria no Zenit

Em 2016, transferiu-se para o Hamburgo, da Alemanha, em contrato válido por cinco anos. Três anos depois, foi contratado pelo Zenit, da Rússia. Conquistou diversos títulos nacionais e, na temporada 2023/24, foi eleito o melhor defensor do Campeonato Russo, além de ser o único brasileiro entre os principais nomes da competição. Renovou seu contrato até 2027, com opção de prorrogação até 2028. Veja os números de Douglas Santos com a camisa do Zenit:

⚽ 222 jogos

🥅 7 gols

📤 33 assistências

🏆 Títulos: 5 Campeonatos Russos (2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24), 2 Copas da Rússia (2019/20, 2023/24), 5 Supercopas da Rússia (2020, 2021, 2022, 2023, 2024)

— A temporada está sendo bem intensa como sempre tem que ser. Mas estamos tendo muita ênfase na parte tática e nos princípios de jogo. Sabemos da dificuldade que está sendo de uns três anos para cá (no Campeonato Russo), então não podemos deixar para depois o que já podemos fazer no começo — explica o capitão, em análise de início de temporada.

🟢🟡 Sonho atingido?

Na Seleção Brasileira, foi convocado inicialmente para a equipe Sub-20 em 2012 e disputou o Sul-Americano da categoria no ano seguinte. Também teve passagens pelas seleções Sub-21 e principal, com participações em amistosos e na Copa América de 2016. Foi titular em todas as partidas da campanha vitoriosa nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, quando o Brasil conquistou a inédita medalha de ouro.

— O sonho ainda continua (de seguir vestindo à Amarelinha). Sigo trabalhando para estar preparado para a oportunidade. É ainda a minha principal conquista, principalmente por ser a primeira medalha de ouro no futebol do Brasil. Era muito sonhada por todos os brasileiros — finalizou Douglas, sobre sua trajetória na Canarinho.

