Um dos destaques da convocação feita por Carlo Ancelotti para os compromissos da Seleção Brasileira nesta Data Fifa de setembro foi a presença inesperada de Douglas Santos, lateral-esquerdo de 31 anos que atua pelo Zenit, da Rússia. Em entrevista concedida ao Lance! antes da chamada, o jogador comentou sobre seu futuro com a camisa da Amarelinha.

A trajetória de Douglas com a Seleção não é recente. Natural da Paraíba, o lateral-esquerdo começou a vestir a representar o país ainda nas categorias de base. Quando ainda atuava nas divisões inferiores do Náutico, foi convocado para a Seleção Sub-20 em 2012, participando do Campeonato Sul-Americano da categoria no ano seguinte. Posteriormente, acumulou passagens pelas seleções Sub-21 e principal, tendo disputado amistosos e integrado o elenco que disputou a Copa América de 2016 — torneio em que o Brasil foi eliminado ainda na fase de grupos.

No entanto, o ponto alto da carreira de Douglas pelo verde e amarelo viria pouco tempo depois. O defensor foi titular absoluto na campanha vitoriosa da Seleção nos Jogos Olímpicos Rio 2016, sob o comando do técnico Rogério Micale. Presente em todas as partidas do torneio, foi peça-chave na conquista da inédita medalha de ouro, alcançada em uma final histórica no Maracanã, disputada em 20 de agosto de 2016.

Agora, nas últimas partidas do Brasil pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, Douglas volta a ser convocado após um longo período afastado das listas. A equipe entra em campo na próxima quinta-feira, 4 de setembro, às 21h30 (de Brasília), contra o Chile, no conhecido Maracanã. O capítulo final será diante da Bolívia, no Estádio Municipal de El Alto, fora de casa, na terça-feira, 9 de setembro, às 20h30 (de Brasília).

— O sonho ainda continua (de seguir vestindo à Amarelinha). Sigo trabalhando para estar preparado para a oportunidade. É ainda a minha principal conquista, principalmente por ser a primeira medalha de ouro no futebol do Brasil. Era muito sonhada por todos os brasileiros — disse Douglas, sobre sua trajetória na Canarinho.

Douglas Santos em ação pela Seleção Brasileira olímpica, em 2016 (Foto: Pedro Martins/AGIF)

Durante o período em que esteve afastado da Seleção, o ex-Atlético-MG lançou o documentário "A Vitória na Fé". O média-metragem narra a trajetória de superação do paraibano, desde a adolescência — quando sofreu uma grave fratura no fêmur que quase pôs fim à sua carreira — até os momentos de consagração nos gramados. Assista ao vídeo abaixo:

