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João Pedro tem situação atualizada após susto na final da Copa da Inglaterra

Conforme apuração do L!, Chelsea e estafe tratam o caso como apenas um susto, sem preocupação para sequência.

Márcio Iannacca
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 17/05/2026
14:33
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João Pedro tornou-se titular nesta temporada 2025/26 (Foto: Justin Tallis/AFP)
imagem cameraJoão Pedro tornou-se titular nesta temporada 2025/26 (Foto: Justin Tallis/AFP)
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Na decisão da Copa da Inglaterra entre Chelsea e Manchester City, o atacante João Pedro deixou o campo com dores no segundo tempo e chegou a gerar preocupação momentânea às vésperas da convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo.

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Conforme apurou o Lance!, a situação do jogador, no entanto, é considerada tranquila. O atacante sofreu uma pancada na perna durante a partida, que acabou causando desconforto ao longo do jogo. Já na reta final, ele também apresentou cãibras, fator que motivou a substituição aos 39 minutos do segundo tempo, após ter sentido o problema aos 35.

Apesar do susto no gramado de Wembley, a avaliação posterior indica que não houve lesão relevante. Após a partida, o próprio jogador disse estar bem e sem queixa mais séria, reforçando que se tratou apenas de um episódio pontual.

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O Chelsea também tratou o caso com naturalidade nos bastidores e classificou a situação como "nada preocupante", afastando qualquer sinal de gravidade.

Com isso, a tendência é de que João Pedro siga normalmente à disposição para a lista de Carlo Ancelotti, sem maiores restrições físicas, para a sequência da temporada e para os próximos compromissos da Seleção.

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Números de João Pedro na temporada com o Chelsea

Em sua primeira temporada com o Chelsea, João Pedro fez 49 partidas com os Blues, tendo marcado 20 gols e contribuído com seis assistências. O centroavante é o artilheiro da equipe na temporada e um dos principais nomes do elenco.

João Pedro, atacante da Seleção Brasileira Brasil
João Pedro, atacante da Seleção Brasileira. (Foto: Rich Storry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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