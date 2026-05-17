Alvo de Palmeiras e Fluminense, Nino é campeão na Rússia

Se o ataque do Zenit brilhou com Luiz Henrique, a solidez defensiva que garantiu o 12º título nacional do clube passou diretamente pelos pés de Nino. O zagueiro, ex-Fluminense, consolidou-se como uma das lideranças do elenco em São Petersburgo e foi peça fundamental na vitória por 1 a 0 sobre o Rostov, que selou a conquista da Liga da Rússia neste domingo.

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Nino comemora gol pelo Zenit (Foto: Divulgação/ Zenit)

No entanto, o nome de Nino não ecoa apenas nos estádios russos. O defensor é atualmente um dos nomes mais cobiçados para a próxima janela de transferências no Brasil. O Palmeiras monitora de perto a situação do atleta para reforçar sua linha defensiva, enquanto o Fluminense sonha com o retorno do capitão do título da Libertadores de 2023.

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Após a partida decisiva, Nino destacou a resiliência do grupo para não perder o foco na perseguição ao Krasnodar, que liderou boa parte da competição:

— O campeonato foi bem emocionante, ponto a ponto, disputado em alto nível. Nosso maior mérito acho que foi ter mantido o foco naquelas rodadas nas quais a gente ganhava, mas não conseguia assumir a liderança. Foi importante não desanimar e continuar acreditando. Hoje foi um jogo mais tenso, mas controlamos bem a ansiedade e garantimos a vitória. Agora é comemorar esse título muito importante para todos nós — afirmou o zagueiro.

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A performance segura de Nino na Europa só aumenta o "apetite" dos gigantes brasileiros. No Palmeiras, ele é visto como o substituto ideal para eventuais saídas ou para elevar o patamar da zaga de Abel Ferreira. Já nas Laranjeiras, a identificação com a torcida e a liderança nata fazem dele o "reforço dos sonhos" para a temporada.

Enquanto a festa do título toma conta das ruas de São Petersburgo, o futuro de Nino permanece em aberto. O jogador deve definir seu destino nas próximas semanas, mas, por ora, carrega na bagagem a medalha de campeão russo e a certeza de que seu futebol continua em altíssimo nível.

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