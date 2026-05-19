Neymar saiu da sensação de desespero, pela incerteza se estaria na lista de convocados de Carlo Ancelotti, para o choro de alívio com a confirmação de que disputará sua quarta Copa do Mundo com a Seleção Brasileira. O atacante publicou nesta terça-feira (19) um vídeo em seu canal de YouTube com os bastidores da convocação e do evento que reuniu amigos e familiares para acompanhar a transmissão.

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Pouco antes do anúncio da lista, o atacante do Santos revela aos amigos que tinha um palpite sobre sua convocação e afirmou que não havia recebido, até aquele momento, nenhum contato de Ancelotti e sua comissão técnica para tratar o assunto. Questionando se isso seria um mau sinal, Neymar afirmou que interpretou a situação de maneira positiva.

Tô com uma tese que se ele não me ligou até agora… porque acho que ele ligaria [caso não fosse convocado]. Mas sei lá, tô até com medo de ficar olhando o telefone, tá na mão do homem - afirma Neymar no vídeo dos bastidores.

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Em outro recorte, o camisa 10 do Santos chega a falar que está "desesperado" com a incerteza se seria convocado, ou não, pelo treinador da Seleção Brasileira, o que mostra as oscilações de emoções vividas pelo atacante na última segunda.

Neymar afirmou que foi surpreendido pela presença dos amigos em sua casa par assistir a convocação e revelou um "nervosismo incomum" na carreira enfrentado nesta preparação para a Copa do Mundo.

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- Nas outras convocações eu ficava com um frio na barriga, mas confesso que nessa está bem diferente, tudo. Mas com a cabeça tranquila por tudo o que fiz até aqui - disse o atacante, que voltou a falar sobre o processo de recuperação das lesões e a importância de ter se mantido forte mentalmente.

- Acho a minha cabeça foi a coisa mais importante desde a minha cirurgia até aqui. Independente de estar forte, rápido, bem fisicamente… foi muito difícil, foi doloroso, me lesionei de novo, tive me reerguer de novo… então várias vezes foram assim. Mas deu certo, tô feliz. Muito orgulhoso, feliz de ter feito um ótimo trabalho e estar apto para ser convocado - afirmou Neymar.

Ligação para Raphinha e abraço em Gabigol

O vídeo dos bastidores ainda mostrou o atacante abraçando e comemorando a convocação com Gabigol, companheiro de Santos e que também é namorado de Rafaella, irmã de Neymar. O camisa 9 do Peixe comemorou ao lado do amigo e afirmou que a conquista da vaga era merecida.

-Te falei, você merece. Te amo, você merece. Não é porque é você, é porque você mereceu isso - disse Gabigol.

Raphinha, também convocado para a Seleção por Ancelotti, fez uma chamada por vídeo com Neymar após o anúncio. Em entrevista recente, o atacante do Barcelona se mostrou a favor da inclusão do jogador do Santos na lista e a dupla se mostrou confiante na luta pelo hexampeonato no Mundial.

- Tamo junto! Rapha, obrigado por tudo. Você sabe o carinho que tenho por você, obrigado de coração, vai dar tudo certo, vamo ganhar essa porra - disse Neymar.

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Choro de alívio e resenha com os parças

Alguns dos amigos mais próximos de Neymar estavam com o atacante no momento da convocação, como o cantor Thiaguinho e o jogador de vôlei Bruninho. O artista não escondeu o nervosismo nos momentos que antecederam o anúncio da lista.

Sensação de frio de barriga, mas ao mesmo tempo tentando emanar toda a positividade possível pra que tudo dê certo. Mas agora é aguardar - afirmou Thiaguinho, que foi complementado por Bruninho ao dizer que parecia um momento de "final de campeonato".

-É como se estivesse jogando uma final, naquele pré. Só que hoje é aquela sensação de que você não pode fazer nada - disse o jogador de vôlei.

No momento do anúncio, Neymar assistiu ao lado da esposa Bruna Biancardi e não conteve as lágrimas na hora que ouviu seu nome dito por Carlo Ancelotti. O jogador levou as mãos à cabeça e ficou abaixado enquanto recebia abraços de outros amigos. Após se levantar, foi diretamente até o seu fisioterapeuta, chamado Rafael, e comemorou a vaga na Copa do Mndo.

Neymar comemorou a convocação ao lado de Gabigol, companheiro de Santos. (Foto: Reprodução/YouTube/Neymar Jr)

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