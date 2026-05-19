Confira a reação de Bremer ao ser chamado para a Seleção Brasileira

O zagueiro Bremer, camisa três da Juventus, foi convocado para a Seleção Brasileira por Carlo Ancelotti. o atleta estava na pré-lista e foi chamado para disputar sua segunda Copa do Mundo com a camisa amarela. Confira com o Lance! como foi a reação do defensor da Velha Senhora.

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Veja como o capitão da Juventus reagiu:

Durante o ciclo de preparação da Copa do Mundo, Bremer conseguiu se recuperar de algumas lesões. 100% reestabelecido, o defensor explicou um pouco mais da sensação em voltar a atuar com a camisa da Seleção, afirmando que está realizando um sonho.

Bremer está com a delegação da Juventus no Mundial de Clubes (Foto: Reprodução / X)

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- Este é um sonho realizado. Voltar a vestir a camisa do meu país mais uma vez em uma Copa do Mundo é realmente algo muito especial. Depois da lesão, esse sempre foi um dos objetivos que eu queria alcançar e uma das maiores motivações que me impulsionaram a continuar acreditando. Quero agradecer a todos que estiveram ao meu lado; em alguns momentos, pensei que seria muito difícil - afirmou.

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- O apoio da minha família foi fundamental, especialmente da minha esposa Deborah, da equipe médica da Juventus, de todos os meus companheiros e dos torcedores bianconeri, que me incentivavam a voltar ainda mais forte e me transmitiam seu carinho todos os dias. Estou me sentindo muito bem fisicamente. A temporada ainda não terminou, precisamos continuar trabalhando e depois pensarei na preparação para a Copa do Mundo com a Seleção. Quero chegar pronto e fazer uma grande Copa do Mundo - finalizou Bremer.