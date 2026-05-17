Talismã de Ancelotti é campeão na véspera da convocação da Copa do Mundo

O domingo (17) foi de festa em São Petersburgo, mas o coração de Luiz Henrique já está batendo forte em ritmo de Copa do Mundo. O atacante, que se tornou um dos homens de confiança de Carlo Ancelotti no ciclo da Seleção Brasileira, ergueu o troféu da Liga da Rússia após a vitória do Zenit por 1 a 0 sobre o Rostov, fora de casa.

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Com o resultado, o Zenit chegou aos 68 pontos, superando o Krasnodar (que terminou com 66) e retomando a hegemonia no país. Este é o 12º título nacional do clube, que volta ao topo após ter sido desbancado justamente pelo Krasnodar na temporada anterior.

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O herói da tarde foi o atacante Aleksandr Sobolev, que balançou as redes logo aos 14 minutos do primeiro tempo. O gol solitário foi o suficiente para garantir os três pontos e a festa dos visitantes, que precisavam da vitória para não depender de outros resultados.

Luiz Henrique virou um dos nomes de confiança de Ancelotti e deve ser convocado para a Copa do Mundo (Foto: Reprodução)

Na temporada passada, o futebol russo viu o Krasnodar quebrar a sequência de títulos do Zenit. No entanto, a resposta do clube de São Petersburgo foi imediata. Com uma campanha sólida e de recuperação, o Zenit encerrou a competição com 68 pontos, deixando justamente o Krasnodar na segunda colocação, com 66.

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Pelo desempenho consistente e pela polivalência tática que oferece ao esquema de Carletto, a presença de Luiz Henrique é dada como certa por especialistas. Após dominar a Rússia, o ex-alvinegro agora projeta voos mais altos: o hexacampeonato mundial nos gramados da América do Norte.

Diferente de Luiz Henrique, que vive a ascensão meteórica sob o comando de Ancelotti, Wendel já é um veterano em solo russo. Com uma visão de jogo privilegiada e grande capacidade de transição, ele foi o responsável por ditar o ritmo do Zenit durante toda a campanha que culminou no 12º título nacional do clube.

Após a vitória decisiva contra o Rostov, o camisa 8 destacou a resiliência do grupo para retomar o trono da Rússia, especialmente após o título perdido para o Krasnodar na temporada anterior. Wendel enfatizou a experiência acumulada no país:

— São cinco anos de Rússia e cada campeonato tem uma história diferente. Esse ano a gente sabia que era fundamental ter uma reta final forte pra aproveitar qualquer vacilo do Krasnodar. Conseguimos uma sequência boa e fomos coroados com mais essa conquista. Foi importante voltar a ser campeão depois do vice-campeonato do ano passado — celebrou o volante.

Com mais esse troféu no currículo, o brasileiro reafirma seu status de "intocável" no Zenit. Enquanto Luiz Henrique aguarda o chamado de Ancelotti para a Copa, Wendel celebra sua marca histórica de domínio em uma das ligas mais físicas da Europa, mantendo o DNA tricolor vivo no topo do futebol russo.

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