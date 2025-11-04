Carlo Ancelotti divulgou a última lista de convocados para os compromissos finais da Seleção Brasileira em 2025, com três novidades: dois nomes do futebol nacional — o lateral-esquerdo Luciano Juba, do Bahia, e o atacante Vitor Roque, do Palmeiras — e Fabinho, atualmente no Al-Ittihad, da Arábia Saudita. No entanto, na coletiva de imprensa após o anúncio, o italiano mencionou outro jogador que também foi convocado nas duas últimas listas: Douglas Santos.

Questionado sobre a primeira convocação de Juba à Seleção e sobre a situação da lateral-esquerda visando a Copa do Mundo de 2026, Ancelotti destacou o perfil versátil do jogador do Bahia, capaz de atuar tanto por dentro quanto por fora. O técnico também mencionou Caio Henrique, do Monaco, convocado pela segunda vez consecutiva, e Douglas Santos, que não pôde ser aproveitado devido a uma lesão no ombro durante os treinamentos do Zenit.

— É um jogador com perfil técnico muito importante, fez uma assistência muito boa para o gol do Bahia. Um jogador que pode jogar por dentro, como lateral-esquerdo. Está indo muito bem com o Bahia. Acredito que pela avaliação que temos feito na lateral, com Douglas Santos e Caio Henrique, também podemos fazer uma avaliação sobre ele.

O atleta comunicou publicamente pelas redes sociais que não precisará passar por cirurgia, mas permanecerá afastado das atividades até o fim do ano. Ele integrou as duas últimas convocações feitas por Ancelotti, com desempenho elogiado pelo técnico, que afirmou não conhecer o jogador antes das Eliminatórias Sul-Americanas. A ausência de Douglas, aliás, também chamou atenção dos torcedores brasileiros. A seguir, algumas das reações do público sobre o atleta:

Quem é Douglas Santos? ⚽

A trajetória de Douglas com a Seleção não é recente. Natural da Paraíba, o lateral-esquerdo começou a vestir a representar o país ainda nas categorias de base. Foi convocado para a Seleção Sub-20 em 2012, participando do Campeonato Sul-Americano da categoria no ano seguinte. Posteriormente, acumulou passagens pelas seleções Sub-21 e principal, tendo disputado amistosos e integrado o elenco que disputou a Copa América de 2016 — torneio em que o Brasil foi eliminado ainda na fase de grupos.

No entanto, o ponto alto da carreira de Douglas pelo verde e amarelo viria pouco tempo depois. O defensor foi titular absoluto na campanha vitoriosa da Amarelinha nos Jogos Olímpicos Rio 2016, sob o comando do técnico Rogério Micale. Presente em todas as partidas do torneio, foi peça-chave na conquista da inédita medalha de ouro, alcançada em uma final histórica no Maracanã, disputada em 20 de agosto de 2016.

— O sonho ainda continua (de seguir vestindo à Amarelinha). Sigo trabalhando para estar preparado para a oportunidade. É ainda a minha principal conquista, principalmente por ser a primeira medalha de ouro no futebol do Brasil. Era muito sonhada por todos os brasileiros — disse Douglas, sobre sua trajetória na Canarinho, ao Lance!.

Revelado pelo Náutico, com passagem marcante pelo Atlético-MG, o Santos atua desde 2019 no Zenit, da Rússia. Ao longo desse período, conquistou diversos títulos nacionais e, na temporada 2023/24, foi eleito o melhor defensor do Campeonato Russo. Recentemente, renovou seu contrato até 2027, com opção de extensão até 2028.

