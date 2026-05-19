O goleiro Weverton, de 38 anos, garantiu "nos acréscimos" sua vaga na lista da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. Nesta terça-feira (19), dia seguinte à convocação, o Grêmio convocou uma coletiva para o escolhido de Carlo Ancelotti conversar com a imprensa. O veterano ressaltou o histórico positivo na equipe nacional e prometeu se dedicar para legitimar a decisão do italiano.

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— Se eu não estou enganado, a minha primeira convocação foi em 2016. São dez anos de Seleção. Fui duas vezes no ano passado com o Dorival. O meu histórico na Seleção, o meu caráter e o meu profissionalismo devem ter chegado aos ouvidos do Ancelotti. Ele deve estar seguro na escolha que fez, e eu quero honrá-la. Mesmo sem me conhecer, confiou em mim. Estou muito feliz — afirmou.

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Weverton e Neymar foram protagonistas no título olímpico do Brasil em 2016. Companheiros também na última Copa do Mundo, os dois estarão juntos novamente, conforme celebrado pelo goleiro gremista.

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— Falar da qualidade do Neymar é perder tempo, porque é indiscutível. É um grande jogador e pessoa, um pai de família. E todo mundo que acompanha pôde ver nos últimos meses o grande esforço que fez para representar o nosso país. O homem feliz e motivado, com o talento que tem, pode nos ajudar muito. Todo brasileiro que ama futebol e o Brasil vai torcer para que ele esteja no seu melhor nível, assim como todos os outros jogadores. A mensagem do treinador ontem foi clara: o nosso objetivo é sonhar com o título — falou.

O veterano também relembrou a preleção de Neymar antes do ouro olímpico para destacar a liderança do santista dentro da Seleção Brasileira.

— Eu tenho uma relação muito boa com ele (Neymar). Eu nunca esqueci o que ele falou no vestiário no dia da final (olímpica), levo para o resto da vida. Ele disse que, em 2012, tinha sido medalhista de prata e estava recebendo uma nova chance de alcançar o ouro. E ele não queria que ninguém ali tivesse segunda chance, queria que ali fosse o momento de conquistar o ouro que faltava na nossa galeria de títulos. Ele queria que a gente desse tudo de melhor para alcançar o objetivo. A preleção dele motivou todos no vestiário, demos a vida em campo e vencemos aquele jogo. Que todos nós possamos dar essa alegria para os torcedores brasileiros mais uma vez — concluiu.

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Outras respostas de Weverton

Convocação "nos acréscimos":

— As coisas se alinharam a meu favor nos últimos dias. Foram grandes partidas, jogos e defesas, que me ajudaram a chegar nesta reta final com chances de Copa. Quando vi que estava na pré-lista, comecei a sonhar, a criar expectativa. A vida de goleiro não é fácil: tem que trabalhar todo dia e às vezes não consegue repetir no jogo. Eu estou muito feliz, tudo se alinhou a meu favor para que eu pudesse estar na convocação. É a vontade de Deus, e vou fazer o meu melhor todos os dias. O objetivo final é trazer esse tão sonhado hexa para o Brasil.

Agradecimentos pela convocação:

— Eu quero agradecer a Deus por este grande momento. Quando cheguei aqui em janeiro, sempre acreditei no meu potencial. As pessoas querem decidir o seu futuro, decidir o que você é e vai ser, decidir que já acabou, mas o bom da vida é você poder se superar e mostrar a sua capacidade com muito trabalho, luta e sacrifício. Eu me cuido muito. Também sou muito grato à minha família, que conhece a minha jornada e o que fiz para chegar até aqui. Por fim, não posso deixar de agradecer o esforço que o Grêmio fez para me contratar e a forma como a torcida me abraçou.

Papel no elenco que disputará a Copa do Mundo:

— A gente sabe que Copa do Mundo é um campeonato curto, rápido, que nem todo mundo consegue jogar. Mas todo mundo é importante, de verdade. Quando você treina na sua maior intensidade, ajuda quem vai jogar. Eu, como goleiro, posso dificultar os jogadores treinando bem. Para que entrem em campo no melhor nível. Às vezes, alguém não está bem no vestiário e você dá um conselho, bota a pessoa para cima. Esse é o papel dos mais experientes. Já joguei a Copa do Mundo e sei como é. Eu vivi um clima, quando fomos eliminados, que nunca mais quero viver. É duro e você não quer passar de novo. Vou fazer o que for preciso, porque nada se compara a ganhar uma Copa do Mundo. Quem fica marcado é quem vence. Para muitos será a última Copa, a última chance.

Importância do Grêmio:

— O Grêmio foi fundamental na minha vida. Eu sou um cara de muita fé e coragem. Eu tomei a decisão de tirar a minha família de um lugar em que já estávamos adaptados e vir para outra cultura, outro lugar. Mas também porque vi o quanto o Grêmio me queria aqui. A forma como me trataram fez toda a diferença. Eu não cheguei aqui sozinho, foi o resultado de decisões difíceis. Hoje prepararam uma festa para mim dentro do clube. E eu disse: "Se estou vivendo isso, foi porque me ajudaram".

Idade e experiência:

— Um goleiro atinge o auge depois dos 30 anos, quando tem a maturidade para suportar qualquer coisa. Um jovem de 20 anos não toma a mesma decisão de um senhor de 60. O jogador de futebol também é assim. E um goleiro, quando chega aos 30 anos, já experimentou muitas coisas boas e ruins. E ele ainda tem o vigor físico, pela longevidade do jogador de hoje. Hoje eu vivo o meu melhor momento no todo: como atleta, homem, pai e marido. Eu respeito quem separa a vida pessoal da profissional. Eu não consigo. Eu sou no trabalho quem eu sou em casa, com o mesmo caráter. É a minha vida.

Concorrência entre os goleiros da Seleção:

— A gente sabe que o Bento, o Hugo Souza e o John também mereciam, mas foi uma escolha baseada no que o treinador entende que é melhor para a equipe neste momento. Eu tenho certeza de que eles também fizeram de tudo. Eu dedico tempo para estudar os goleiros, ver o que estão fazendo. Se o Ancelotti e o Taffarel escolheram o Alisson e o Ederson, é porque entendem que estão aptos para servir à Seleção Brasileira. A disputa é muito boa para todos, porque exige alto nível. A disputa é necessária em toda e qualquer fase da nossa vida.

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Trajetória do goleiro gremista na Seleção

O grande capítulo de Weverton com a camisa da Seleção foi a conquista, até então inédita, das Olimpíadas de 2016, na qual foi titular absoluto. Pela equipe principal, recebeu a primeira oportunidade no mesmo ano. Não foi chamado para o Mundial de 2018, mas passou a ser presença constante no ciclo seguinte e disputou a Copa do Mundo de 2022. Sua última convocação foi em março de 2025.

O veterano ainda não havia sido lembrado por Ancelotti em seu "mandato", mas foi recompensado pela segurança e garantiu nos acréscimos a sua vaga. Com Alisson e Ederson praticamente garantidos, a briga pelo posto de terceiro goleiro parecia ser entre Hugo Souza e Bento. No entanto, ambos viveram dias complicados na semana do anúncio da lista final. Em paralelo, o arqueiro gremista retomou grande fase.