Estrangeiros criticam não convocação de João Pedro: 'Merecia'

Carlo Ancelotti fez a sua primeira convocação, nesta segunda-feira (18), para a Copa do Mundo com a Seleção Brasileira, a sexta desde que assumiu a Amarelinha. João Pedro, do Chelsea, que participou do ciclo, ficou de fora da lista final, e o italiano foi muito criticado por estrangeiros.

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Confira o que estão dizendo:

Tradução: Ele merecia estar nesse time da Copa do Mundo

Tradução: Ele merecia a convocação para a Copa, de longe

Tradução: Alguém pode me explicar porque este homem não foi chamado para a Seleção Brasileira na Copa do Mundo?

Tradução: Mas como esse garoto não conseguiu chegar na lista final da Copa do Mundo?

O Chelsea publicou, inclusive, nesta terça-feira (19), que João Pedro foi o melhor jogador da equipe na temporada.

João Pedro, atacante da Seleção Brasileira. (Foto: Rich Storry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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Seleção estreia dia 13 na Copa do Mundo

A Copa do Mundo começa no dia 11 de junho, com o confronto entre México e África do Sul, no estádio Azteca, na Cidade do México. A Seleção Brasileira estreia no dia 13, contra Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova York. Além da equipe africana, o Brasil também joga contra Escócia e Haiti, no Grupo C.

Antes do início da Copa do Mundo, a Seleção Brasileira ainda tem dois amistosos: dia 30, contra o Panamá, no Maracanã, e contra o Egito, no dia 6, já nos Estados Unidos. A final do Mundial, que terá um show no intervalo, está marcada para o dia 19 de julho, às 16h, no MetLife Stadium.