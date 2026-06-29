Dê suas notas: Paraguai surpreende e elimina Alemanha nos pênaltis Paraguaios superaram a Alemanha nos pênaltis

O Paraguai protagonizou a primeira grande "zebra" do mata-mata da Copa de 2026 ao eliminar a Alemanha nesta segunda-feira (29), no Boston Stadium. A equipe paraguaia conseguiu segurar um empate por 1 a 1 no tempo regulamentar e na prorrogação, levando a decisão para os pênaltis. Contando com o brilhantismo do goleiro Orlando Gill, que pegou duas cobranças, a seleção sul-americana avançou para as oitavas.

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Após quarenta minutos de intensa pressão alemã, a Albirroja abriu o placar aos 41 minutos da primeira etapa com um gol de cabeça histórico de Julio Enciso, aproveitando cruzamento de Canale. Enciso, que superou uma lesão muscular no quadríceps sofrida às vésperas do torneio para ser convocado, tornou-se o primeiro paraguaio a marcar em uma fase eliminatória de Mundial na história. No segundo tempo, Havertz empatou para os alemães, levando o duelo para a prorrogação.

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José Canale foi o herói da classificação do Paraguai às oitavas da Copa do Mundo de 2026 (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

O herói paraguaio foi o goleiro Orlando Gill, de 1,99 m, que barrou o experiente Gatito Fernández na titularidade devido ao seu melhor momento no San Lorenzo da Argentina. Gill realizou seis defesas cruciais durante o jogo, segurando o empate mesmo quando a Alemanha "amassava" a defesa sul-americana com sucessivos cruzamentos e finalizações. Na prorrogação, o drama aumentou com um gol alemão de Jonathan Tah anulado pelo VAR por falta no goleiro paraguaio, forçando a inédita decisão por penalidades nesta edição.

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Nos pênaltis, o Paraguai venceu por 4 a 3, garantindo sua vaga nas oitavas de final. Gill brilhou ao defender duas cobranças alemãs, frustrando os batedores europeus com sua enorme envergadura. A classificação foi selada pelo defensor Canales, que converteu o pênalti decisivo, dando o troco histórico pela eliminação sofrida para a própria Alemanha na Copa de 2002. Agora, os paraguaios aguardam o vencedor do confronto entre França e Suécia para saber quem enfrentarão na próxima fase da Copa.

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