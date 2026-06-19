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Irmã de Cristiano Ronaldo se pronuncia após polêmica com meia de Portugal

João Neves deu declaração polêmica sobre a presença do veterano na seleção

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
19/06/2026 17:13
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A frustração de Cristiano Ronaldo no empate entre Portugal e a República Democrática do Congo, em Houston (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)
A frustração de Cristiano Ronaldo no empate entre Portugal e a República Democrática do Congo, em Houston (Foto: Ronaldo Schemidt/AFP)

Irmã de Cristiano Ronaldo, Elma Aveiro se pronunciou uma polêmica envolvendo uma declaração de João Neves após a estreia de Portugal na Copa do Mundo. Em entrevista após o empate em 1 a 1 com a República Democrática do Congo, o meia do PSG havia dito que o camisa sete deveria ser tratado como "apenas mais um jogador".

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  • João Neves fez único gol da seleção portuguesa na estreia da Copa do Mundo de 2026 (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

    Declaração de João Neves sobre Cristiano Ronaldo irrita internautas: ‘Bizarro’

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    Há 4 horas

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    - Respeito, nem (mesmo) pela família deles têm, quanto mais por um homem que não tem que mostrar nada para ninguém e está ali por amor. Ingratos ignorantes - disse a irmã de Cristiano Ronaldo em suas redes sociais.

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    Na estreia de Portugal na Copa do Mundo, Cristiano Ronaldo teve uma atuação tímida e passou em branco com a camisa de sua seleção. Na partida, o meia João Neves foi justamente o autor do único gol da equipe comandada por Roberto Martínez.

    Na terça-feira (23), Portugal e Cristiano Ronaldo voltam a campo para enfrentar o Uzbequistão, pela 2ª rodada do Grupo K, às 14h (de Brasília). A equipe ocupa a 3ª colocação, mas busca uma vitória para se aproximar da Colômbia em busca da classificação ao mata-mata.

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    Cristiano Ronaldo após empate de Portugal com RD Congo na estreia da Copa do Mundo (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)
    Cristiano Ronaldo após empate de Portugal com RD Congo na estreia da Copa do Mundo (Foto: Ronaldo Schemidt/AFP)
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