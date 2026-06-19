Irmã de Cristiano Ronaldo se pronuncia após polêmica com meia de Portugal João Neves deu declaração polêmica sobre a presença do veterano na seleção

Irmã de Cristiano Ronaldo, Elma Aveiro se pronunciou uma polêmica envolvendo uma declaração de João Neves após a estreia de Portugal na Copa do Mundo. Em entrevista após o empate em 1 a 1 com a República Democrática do Congo, o meia do PSG havia dito que o camisa sete deveria ser tratado como "apenas mais um jogador".

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- Respeito, nem (mesmo) pela família deles têm, quanto mais por um homem que não tem que mostrar nada para ninguém e está ali por amor. Ingratos ignorantes - disse a irmã de Cristiano Ronaldo em suas redes sociais.

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Na estreia de Portugal na Copa do Mundo, Cristiano Ronaldo teve uma atuação tímida e passou em branco com a camisa de sua seleção. Na partida, o meia João Neves foi justamente o autor do único gol da equipe comandada por Roberto Martínez.

Na terça-feira (23), Portugal e Cristiano Ronaldo voltam a campo para enfrentar o Uzbequistão, pela 2ª rodada do Grupo K, às 14h (de Brasília). A equipe ocupa a 3ª colocação, mas busca uma vitória para se aproximar da Colômbia em busca da classificação ao mata-mata.

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