Após o título na Rússia, em 2018, e o vice-campeonato no Catar, em 2022, a França chega para a Copa do Mundo em busca do feito de chegar a três finais consecutivas para conquistar o terceiro título mundial do país. A Seleção Francesa quer retomar o topo do mundo e tentará se reerguer após o vice, contra a Argentina, no Catar.

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Para você não perder nenhum detalhe da caminhada francesa, o Lance! apresenta o guia da França para o Mundial.

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🌍 O Cenário: Como a França chega à Copa?

A França chega para sua 17ª Copa do Mundo como uma das favoritas para levar a taça. Bicampeã mundial (1998 e 2018) e finalista das últimas edições, os "Bleus" de Didier Deschamps garantiram a vaga para o torneio de forma invicta nas Eliminatórias Europeias. Foi a líder do grupo D com autoridade. Após o vice-campeonato na última edição, os "Bleus" passaram por um processo de renovação com as saídas de nomes históricos da seleção, como Lloris, Varane, Griezmann e Giroud. Ainda assim, os franceses seguem mantendo a competitividade e são considerados uma das mais fortes do mundo.

Didier Descamps conduziu uma bem-sucedida renovação francesa, promovendo jovens talentos e mantendo uma equipe competitiva. O resultado foi a campanha que levou os "Bleus" às semifinais da Eurocopa de 2024. Nos últimos amistosos, antes da Copa do Mundo, a França se impôs sobre e reforçou seu favoritismo contra o Brasil e a Colômbia, ainda que não tenha utilizado toda sua equipe titular. A convocação para o Mundial, ocorrida no dia 14 de maio, aposta na mescla entre experiência e juventude, tendo nomes como Rabiot, Dembelé e Upamecano juntos a uma geração promissora formada por Olise, Barcola e Saliba. Liderada por Kylian Mbappé, a França tentará o tri, apostando em um futebol intenso, uma defesa sólida e um ataque muito veloz e ágil, capaz de golear qualquer seleção adversária.

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📈 Melhor campanha em Copas

A melhor campanha da França em Copas do Mundo aconteceu nas conquistas de 1998 e 2018, ocasiões em que terminou campeã mundial. O primeiro título veio em casa, em 1998, com vitória por 3 a 0 sobre o Brasil na final, liderada por Zidane. Já em 2018, na Rússia, a França conquistou o bicampeonato ao derrotar a Croácia por 4 a 2, com uma geração comandada por Mbappé, Griezmann e Pogba sob o comando de Didier Deschamps. Nas duas campanhas, a França teve o mesmo retrospecto: seis vitórias e um empate. Em 2018, empatou ainda na fase de grupos, contra a Dinamarca, por zero a zero. Já em 1998 foi em um cenário mais dramático. Após empate sem gols contra a Itália, nas quartas de final, os franceses venceram nos pênaltis, por quatro a três, e avançaram rumo ao título.

✨ Fato curioso: hat-trick de Mbappé no Catar

Na final da Copa do Mundo de 2022, no Catar, Kylian Mbappé protagonizou um feito histórico com talvez a maior atuação de um jogador na história das finais de Copa do Mundo. Foi autor dos três gols marcados pela França na decisão contra a Argentina, se tornando o segundo jogador na história a fazer um hat-trick em uma final de Mundial, algo que só havia acontecido uma vez, em 1966. Ainda assim, a vitória e o título ficaram com a Argentina de Lionel Messi, que se sagrou campeão e o grande nome do torneio. Apesar disso, a atuação de Mbappé entrou para a história da competição e do esporte, se tornando o ponto-chave de consolidação do atacante francês como um dos grandes protagonistas de Copa do Mundo.

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⚡ O cara do time: Kylian Mbappé

Kylian Mbappé chega à Copa do Mundo de 2026 como o grande líder técnico da Seleção Francesa. Aos 27 anos, o atacante do Real Madrid já acumula duas finais de Mundiais em sua carreira, conquistando um título em 2018 e acumulando atuações históricas, como o hat-trick na decisão de 2022, contra a Argentina. A campanha no Catar, apesar da derrota na final, mesmo com um grande feito, rendeu a Mbappé a Chuteira de Ouro do torneio. Caracterizado por sua grande velocidade e poder de decisão, Mbappé é um jogador extremamente perigoso ao atacar os espaços e letal em campo aberto para correr. Pode ser considerada a principal arma ofensiva dos "Bleus", capaz de desequilibrar as partidas sozinho por meio de sua explosão, arrancadas, dribles e capacidade de finalizar. Além da importância em campo, Mbappé assumiu o protagonismo dessa nova geração da seleção da França. Hoje, é o capitão e estrela da equipe. Já com 12 gols em duas Copas do Mundo, Mbappé quer buscar alcançar uma marca histórica na competição. Já igualou ninguém menos que Pelé e está próximo de superar o alemão Miroslav Klose, atual maior artilheiro da história da Copa do Mundo, com 16 gols marcados. O torneio também pode colocar o camisa 10 em um seleto grupo de jogadores bicampeões do mundo pela França.

Mbappé pela Seleção Francesa (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

➡️Recorde de gols em uma Copa do Mundo foi conseguido com chuteiras emprestadas

👁️ Fique de olho: Ousmane Dembelé

Ousmane Dembelé entra nesta Copa do Mundo no melhor momento da carreira e como um dos grandes trunfos da França. O atual Bola de Ouro, depois de temporadas sob muita expectativa e problemas físicos, enfim alcançou uma regularidade e protagonismo no PSG, se destacando por sua velocidade, drible curto, imprevisibilidade e capacidade de atuar pelos dois lados do ataque e até mesmo centralizado. É um jogador, assim como Mbappé, capaz de desequilibrar jogos decisivos. Mesmo com o sucesso recente no futebol francês, Dembelé ainda busca se afirmar com a camisa da Seleção em Copas do Mundo. Nas duas edições em que esteve, na Rússia e no Catar, teve participações discretas e não conseguiu competir no mesmo nível apresentado nos últimos anos no futebol europeu. Agora, com mais experiência e confiança adquiridas após as campanhas vitoriosas no Paris Saint-Germain, além dos prêmios individuais, Dembélé chega ao Mundial como um dos nomes que podem elevar o nível ofensivo dos "Bleus" ao lado de Mbappé.

Ousmane Dembélé comemora gol em jogo entre PSG e Chelsea pela Champions League (Foto: JULIEN DE ROSA / AFP)

👨‍🏫 Quem é o treinador do Uruguai na Copa do Mundo?

Ex-zagueiro campeão da Copa do Mundo de 1998, como jogador e capitão, Didier Deschamps retornou à Seleção Francesa 20 anos depois, em 2018, e se tornou o nome por trás dos sucessos recentes da França. Seu ciclo de 14 anos como técnico da Seleção, com duas finais de Mundial e favoritismo para chegar em mais uma, são provas do grande trabalho do treinador, que possui inteligência tática, cultura vencedora e tem habilidade em gerir grupos. São valências que geralmente levam ao sucesso. E com Deschamps não foi diferente. Após a Copa do Mundo de 2014, no Brasil, chegando às quartas de final, Deschamps assumiu e comandou a equipe rumo ao título em 2018, o que lhe rendeu a presença no seleto grupo de personalidades que ergueram o troféu da Copa do Mundo como jogador e treinador, como Mário Zagallo (Brasil) e Franz Beckenbauer (Alemanha). A busca pela terceira estrela será a tentativa de um desfecho perfeito para Deschamps, que já anunciou que deixará o cargo à frente da seleção após a Copa do Mundo.

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📋 Time base (4-2-3-1)

Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano e Theo Hernández; Tchouaméni e Rabiot; Olise, Cherki e Dembélé; e Mbappé

➡️ Ancelotti renova com a Seleção e será o técnico até a Copa de 2030

🗓️ Agenda da França na fase de grupos da Copa do Mundo (Horários de Brasília)

França x Senegal

⚽ Fase de grupos (Grupo I)

📅 16 de junho, terça-feira, às 16h (de Brasília)

🏟️ MetLife Stadium (EUA)



França x Iraque

⚽ Fase de grupos (Grupo I)

📅 22 de junho, segunda-feira, às 18h (de Brasília)

🏟️ Lincoln Financial Field, Filadélfia (EUA)

Noruega x França

⚽ Fase de grupos (Grupo I)

📅 26 de junho, sexta-feira, às 16h00 (de Brasília)

🏟️Gillette Stadium, Boston (EUA)







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