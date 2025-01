O técnico Didier Deschamps se prepara para se despedir da seleção da França. De acordo com o jornal francês "L'Équipe", o comandante de 56 anos deixará a equipe após a Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México. Ele não pretende renovar seu vínculo.

A publicação afirma que Deschamps deseja encerrar seu ciclo com a seleção ao fim do seu contrato, independentemente do rumo tomado pela equipe no Mundial. Ou seja, o francês se despedirá da função após 14 anos, quando assumiu o cargo para substituir Laurent Blanc na final da Euro 2012.

Segundo o jornal, o anúncio oficial acontecerá nesta quarta-feira durante uma entrevista com Brigitte Macron, primeira-dama da França, casada com o presidente Emmanuel Macron. "Deschamps tomou a decisão há alguns meses, porém acredita que chegou o momento de oficializá-la para encerra o debate sobre seu futuro", ressaltou o "L'Équipe".

Com o foco na Copa de 2026, Deschamps ainda tem compromissos importantes com a França. A seleção ainda não está classificada para o Mundial. Caso confirme a vaga, será a quarta como treinador.

Didier Deschamps na seleção da França

Didier Deschamps assumiu o cargo de técnico da seleção francesa em 2012. Ele conduziu a equipe ao título mundial na Copa do Mundo da Rússia, em 2018, e foi vice-campeão na Copa do Catar, em 2022, derrotada para a Argentina.

Esteve à frente da França na Copa do Mundo do Brasil, em 2014, quando foi eliminada nas quartas de final. Sob o seu comando, a seleção francesa também ganhou a Liga das Nações da Uefa, em 2020/21. Na Eurocopa, Deschamps teve como melhor resultado um sofrido vice, em 2016, quando a França era anfitriã do torneio.

Além de ser campeão do mundo como treinador, Deschamps também tem o título como jogador. O ex-volante francês ergueu a taça como capitão na conquista da Copa de 1998, vencendo o Brasil na decisão.

Além dele, apenas o brasileiro Zagallo e o alemão Franz Beckenbauer conseguiram vencer uma Copa do Mundo como técnico e jogador. Assim como o francês, os dois outros também foram os capitães nas conquistas.