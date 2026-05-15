França inova na lista de convocados para a Copa do Mundo; veja vídeo
Vídeo divulgado pela Federação anunciou de forma divertida os 26 jogadores
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A França aposentou o protocolo e transformou a convocação para a Copa do Mundo em um espetáculo de entretenimento global. Fugindo das tradicionais coletivas de imprensa, a seleção utilizou uma superprodução audiovisual para revelar os nomes que buscarão o título mundial. O vídeo conecta o talento de suas estrelas à paixão da torcida, elevando o marketing esportivo a um novo patamar de expectativa. Veja o vídeo:
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Tradução: Todos têm um papel a desempenhar. Aqui estão nossos 26 Bleus que representarão a França na Copa do Mundo 2026.
A produção mistura vários significados para os torcedores e jogadores, como "Clear Fountain", que seria a referência ao local de treinamento da equipe em Paris. O engarrafamento na saída da área ainda corrobora com a narrativa dos excessos de joias e a dificuldade de Deschamps em filtrar apenas os 26. Misturando cenas do cotidiano imersas no mundo do futebol, a produção visa exaltar a identidade francesa.
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Lista completa de convocados da França
Goleiros
Mike Maignan (Milan), Brice Samba (Rennes) e Robin Risser (Lens);
Defensores
Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Jules Koundé (Barcelona), Théo Hernandez (Al-Hilal), Ibrahima Konaté (Liverpool), Lucas Hernandez (PSG), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern de Munique) e Maxence Lacroix (Crystal Palace);
Meio-campistas
N'Golo Kanté (Fenerbahçe), Manu Koné (Roma), Adrien Rabiot (Milan), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) e Warren Zaïre-Emery (PSG);
Atacantes
Ousmane Dembélé (PSG), Désiré Doué (PSG), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Kylian Mbappé (Real Madrid), Michael Olise (Bayern de Munique), Maghnes Akliouche (Monaco), Bradley Barcola (PSG), Rayan Cherki (Manchester City) e Marcus Thuram (Inter de Milão).
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Ausência de Camavinga na lista da França
Apesar do brilho da produção, o silêncio sobre o nome de Eduardo Camavinga ecoou como a maior surpresa da lista. Presença constante no ciclo preparatório, o volante do Real Madrid foi preterido na reta final. O técnico Didier Deschamps não se esquivou do tema e justificou a decisão baseando-se no momento físico do atleta.
— Imagino a sua decepção. Ele vem de uma temporada difícil, em que jogou menos e teve lesões. Tenho escolhas a fazer, uma estrutura de elenco a definir — justificou o treinador.
A lista de ausências não para em Camavinga. No ataque, Hugo Ekitiké foi cortado após uma grave ruptura no tendão de Aquiles sofrida em abril. Já Randal Kolo Muani, herói e vilão em momentos distintos da final de 2022, perdeu espaço para a ascensão de Jean-Philippe Mateta.
Vale lembrar que esta convocação marca definitivamente o fim de uma era: ícones como Griezmann, Lloris, Giroud e Benzema já estavam fora dos planos, após anunciarem suas aposentadorias oficiais da seleção nacional. Com um mix de juventude audaciosa e lideranças consolidadas como Mbappé, a França reafirma que, mesmo sem rostos históricos, o objetivo continua sendo o topo do mundo.
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