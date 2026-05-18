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Astro do PSG e da França sofre lesão às vésperas da Copa do Mundo

Atleta é dúvida para a final da Champions League

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Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/05/2026
12:18
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Elenco do PSG perfilado antes do jogo contra o Paris FC, pela Ligue 1
imagem cameraElenco do PSG perfilado antes do jogo contra o Paris FC, pela Ligue 1 (Foto: Kenzo Tribouillard/AFP)
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Astro do PSG e da França, Ousmane Dembélé lida com uma lesão muscular às vésperas do início da Copa do Mundo. No domingo (17), o atacante foi substituído aos 26 minutos do primeiro tempo durante a partida contra o Paris FC por conta do problema.

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- Substituído por precaução durante a partida de ontem à noite contra o Paris FC devido a uma distensão muscular na panturrilha direita, Ousmane Dembélé permanecerá sob cuidados médicos pelos próximos dias - diz a nota do PSG.

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Com isso, Dembélé se torna dúvida para a final da Champions League entre PSG e Arsenal, que será disputada no dia 30 de maio. No entanto, o clube não faz alarde com relação a lesão e não descarta o atleta da decisão continental ou da Copa do Mundo.

Na semana passada, Dembélé foi anunciado como um dos 26 nomes convocados por Didier Deschamps para defender a França na Copa do Mundo. Atual Bola de Ouro, o jogador é peça chave da equipe europeia e foi titular no amistoso contra o Brasil, em março.

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França tem baixa confirmada para a Copa do Mundo

A França não irá contar com a presença do centroavante Hugo Ekitike, que marcou um dos gols da vitória dos bicampeões mundiais no amistoso contra o Brasil, em março. O atacante do Liverpool rompeu o tendão de Aquiles e retornará apenas na próxima temporada.

Uma das surpresas na lista de Didier Deschamps foi o fato do treinador não ter convocado Eduardo Camavinga, meia do Real Madrid.

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Dembélé põe as mãos na cabeça durante derrota do PSG para o Rennes, na Ligue 1
Dembélé põe as mãos na cabeça durante derrota do PSG para o Rennes, na Ligue 1 (Foto: Damien Meyer/AFP)

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