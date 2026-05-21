A solução improvisada envolveu a polícia confiscando camisas de um clube local, o que resultou em jogadores usando uniformes de listras verdes e brancas.

A Copa do Mundo de 1978 teve uma situação surreal em que a França jogou com camisas emprestadas devido a um erro de logística.

A Copa do Mundo é frequentemente descrita como um relógio suíço de organização e protocolos rígidos, a edição de 1978, na Argentina, provou que até o maior palco da Terra está sujeito ao caos do amadorismo. No dia 10 de junho, em Mar del Plata, o mundo testemunhou uma das cenas mais surreais da história dos mundiais. França e Hungria entraram em campo para o que deveria ser apenas um jogo de despedida, mas acabaram protagonizando um episódio de "crise de identidade" visual que entrou para o folclore do futebol. O Lance! conta a história de quando a França teve de jogar pela Copa do Mundo com camisas emprestadas.

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O contexto daquela partida já era melancólico. Ambas as seleções haviam sido derrotadas pela Argentina e pela Itália nas rodadas anteriores, chegando ao confronto final da fase de grupos já sem chances de classificação. No entanto, o que deveria ser um protocolo burocrático transformou-se em uma corrida desesperada contra o tempo nos bastidores. Tudo porque um simples erro de comunicação sobre quem deveria vestir o quê transformou o vestiário francês em um cenário de pânico e improviso.

Quando a França teve de jogar pela Copa do Mundo com camisas emprestadas

Imagine a cena: os jogadores prontos para o aquecimento, as arquibancadas do Estádio José María Minella repletas e, de repente, percebe-se que as duas equipes trouxeram apenas uniformes brancos. Naquela época, as transmissões de TV ainda eram um desafio técnico, e a FIFA havia mudado a orientação sobre o uso de cores claras e escuras para facilitar a visão dos telespectadores. A França, por um equívoco de sua federação, ignorou o aviso e deixou o tradicional azul em Buenos Aires, levando apenas a reserva branca para o litoral.

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O impasse gerou um atraso de 40 minutos que testou a paciência do público e da organização. Como o erro foi assumido pelos franceses, coube a eles a tarefa quase impossível de encontrar um jogo completo de camisas em uma cidade que, embora respirasse futebol, não estava preparada para "vestir" uma seleção nacional em pleno dia de jogo. O que se seguiu foi uma operação digna de um filme de comédia, envolvendo escoltas policiais e um pequeno clube local que nunca imaginou ter suas cores desfilando em um Mundial.

Em 2026, com os uniformes sendo monitorados por sensores e contratos bilionários de fornecedores de material esportivo, a história da França em 1978 soa como um conto de fadas de uma era mais romântica e imperfeita. Aquele jogo não mudou o destino do troféu, mas mudou a forma como entendemos a logística esportiva. Até hoje, quando alguém fala sobre a França em Copas, é impossível não lembrar do dia em que "Les Bleus" (Os Azuis) tiveram que se contentar em ser verdes e brancos por noventa minutos.

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O erro logístico que parou o estádio

Tudo estava pronto para o apito inicial no Estádio José María Minella quando os árbitros perceberam o problema: tanto a França quanto a Hungria estavam de branco. A FIFA havia enviado uma circular dias antes informando que a França deveria jogar com seu uniforme principal (azul), já que os húngaros usariam o branco. Contudo, a delegação francesa, baseada em Buenos Aires, entendeu erroneamente que jogaria de branco e despachou todo o resto do material para a capital.

O clima em Mar del Plata ficou tenso. Nenhuma das equipes queria ceder, mas como a França era a responsável pelo desencontro de informações, a pressão recaiu sobre os comandados de Michel Hidalgo. Sem uniformes azuis disponíveis em um raio de centenas de quilômetros, a partida entrou em um hiato de incerteza, com os jogadores de agasalho no gramado enquanto os dirigentes tentavam encontrar uma solução milagrosa.

O Clube Atlético Kimberley ao resgate da França

A solução veio de forma quase amadora: um carro da polícia, com as sirenes ligadas, partiu do estádio em direção à sede do Club Atlético Kimberley, uma equipe local de Mar del Plata. Os policiais "confiscaram" um jogo de camisas do time, que curiosamente vestia listras verticais em verde e branco — cores que não tinham nenhuma relação com a tradição francesa.

Quando as camisas chegaram ao vestiário, começou uma nova batalha: a numeração. As camisas do Kimberley iam apenas do 1 ao 16, e muitos jogadores franceses tinham números maiores ou diferentes em seus calções. De forma improvisada, números foram colados ou costurados às pressas nas costas dos uniformes. O resultado estético foi um desastre, com jogadores usando camisas verdes listradas e calções azuis (ou brancos) com numerações conflitantes, mas foi o suficiente para que a FIFA autorizasse o início do jogo.

O resultado em campo: "Les Bleus" ficam Verdes

Apesar do vexame logístico e do atraso de quase uma hora, a França não se deixou abater pelo uniforme "estranho". Sob o comando do jovem talento Michel Platini, os franceses dominaram a partida. O Kimberley, mesmo sem entrar em campo, viu suas cores brilharem em escala global enquanto a França construía uma vitória sólida por 3 a 1.

Christian Lopez, Marc Berdoll e Dominique Rocheteau foram os autores dos gols, marcando nomes na súmula oficial vestindo a camisa de um time da segunda divisão argentina. O jogo terminou com uma vitória moral para a França, que se despediu da Copa de cabeça erguida e com uma história que seria contada por gerações. Até hoje, a camisa do Kimberley usada naquele dia é tratada como uma relíquia sagrada na Argentina e no museu da Federação Francesa, simbolizando o dia em que o improviso venceu a burocracia.