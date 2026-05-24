Filho de Foden posta texto emocionante após não convocação para Copa: 'dói'

O atacante Phil Foden, jogador do Manchester City, da Inglaterra, ficou fora da lista final de convocados do técnico Thomas Tuchel para a disputa da Copa do Mundo de 2026. A escolha foi uma surpresa para os torcedores, já que, embora o jogador não viva grande fase, é um dos principais nomes do futebol inglês nas últimas temporadas. O filho do jogador, Ronnie Foden, de 7 anos, possui um perfil no Instagram, e o utilizou para compartilhar um texto emocionante sobre a situação.

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Phil Foden e o filho, Ronnie Foden, de 7 anos. (Imagem: reprodução / Instagram)

O perfil do pequeno é seguido por mais de 4,1 milhões de seguidores. No texto, Ronnie se compadece com a dor do pai por ter sido preterido, ressalta o momento difícil vivido, mas o incentiva a erguer a cabeça e não deixar a negatividade derrubar o pai.

— Ficar de fora de um grande torneio certamente machuca, e nunca vamos saber o quanto isso dói, mas sabemos que você é um jogador de futebol incrível que está passando por um momento difícil, e tudo bem, ninguém é perfeito. Mantenha a cabeça erguida, não deixe a negatividade e o barulho em torno do seu desempenho te derrubarem —.

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Foden faz parte do ciclo de convocações de Southgate na Inglaterra desde 2020, e atuou na Copa do Mundo de 2022, chegando a ser titular nos últimos três jogos da seleção.

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Durante a preparação para a Copa de 2026, o atacante seguiu sendo convocado e atuando com regularidade. Titular durante toda a Eurocopa de 2024, Foden se despediu da competição quando a Inglaterra foi derrotada pela Espanha.

Com a chegada do técnico Thomas Tuchel, em janeiro de 2025, o atacante começou a perder espaço e ser convocado com menos frequência. Como não vive grande fase pelo seu clube, o técnico da seleção inglesa optou por deixar o jogador de fora da convocação.

A Inglaterra está no Grupo L da Copa do Mundo de 2026. Na primeira fase do torneio, os ingleses encaram o Panamá, Gana e Croácia, respectivamente.

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