Grupo I da Copa do Mundo definido: quem pode enfrentar o Brasil nas oitavas? A Noruega enfrenta Costa do Marfim na próxima fase e encara a Seleção caso avance

A França terminou a primeira fase da Copa do Mundo na liderança do Grupo I. Nesta sexta-feira (26), a seleção francesa goleou a Noruega por 4 a 1, chegou aos nove pontos e confirmou a melhor campanha da chave. No outro jogo do grupo, Senegal atropelou o Iraque por 5 a 0, foi a três pontos e ainda aguarda o fim da rodada para saber se avança entre os melhores terceiros colocados.

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A definição também mexe diretamente no caminho da Seleção Brasileira. A Noruega, segunda colocada, vai enfrentar a Costa do Marfim na fase de 16 avos de final. Caso o Brasil confirme o favoritismo contra o Japão, pegará o vencedor desse confronto nas oitavas.

Como ficou o Grupo I da Copa do Mundo?

A França fechou o Grupo I com campanha perfeita: três vitórias, dez gols marcados, dois sofridos e saldo positivo de oito. A equipe de Didier Deschamps confirmou o favoritismo sem grandes sustos e mostrou força ofensiva justamente no último jogo antes do mata-mata.

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A Noruega terminou em segundo lugar, com seis pontos. A seleção de Haaland venceu duas partidas, perdeu apenas para os franceses e avançou com saldo positivo de um gol. Mesmo derrotada na rodada final, a equipe escandinava segue como uma adversária perigosa pela capacidade física, jogo direto e presença do camisa 9.

Senegal ficou em terceiro, com três pontos, oito gols marcados e seis sofridos. A goleada sobre o Iraque foi essencial para melhorar o saldo e manter a equipe africana viva na disputa por uma vaga entre os oito melhores terceiros colocados.

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O Iraque se despediu sem pontuar. A seleção asiática perdeu os três jogos, sofreu 12 gols e marcou apenas uma vez.

França mostra força antes do mata-mata

A vitória sobre a Noruega teve Ousmane Dembélé como grande personagem. O atacante marcou três vezes ainda no primeiro tempo e comandou a atuação mais contundente dos Bleus nesta Copa do Mundo. Doué fechou a goleada nos acréscimos da etapa final. O Bola de Ouro era o único astro do poderoso trio que forma com Mbappé e Olise que ainda não tinha um jogo para chamar de seu.

Noruega avança, mas pode cruzar com o Brasil

A Noruega garantiu a classificação antes da rodada final, mas sofreu contra a França. O técnico Stale Solbakken poupou parte dos principais jogadores, inclusive Haaland, e viu a equipe ter dificuldade para competir no mesmo ritmo dos franceses.

Ainda assim, a segunda colocação mantém a seleção europeia viva e coloca um alerta para o Brasil. Se passar pelo Japão, a Seleção Brasileira terá pela frente Costa do Marfim ou Noruega. O possível duelo contra Haaland muda o peso do caminho brasileiro na Copa do Mundo.

Senegal goleia e fica na espera

Senegal entrou pressionado contra o Iraque. Depois das derrotas para França e Noruega, a equipe precisava vencer bem para ter chance real de classificação. Cumpriu a missão.

Diarra abriu o placar cedo, Sarr ampliou e Pape Gueye saiu do banco para marcar duas vezes. Iliman Ndiaye completou a goleada por 5 a 0. A expulsão de Sulaka, ainda no primeiro tempo, deixou o Iraque mais vulnerável e abriu espaço para a seleção africana construir o placar que precisava.

O saldo positivo de dois gols mantém Senegal na briga, mas a vaga ainda depende dos demais terceiros colocados. Bélgica, Cabo Verde, RD Congo e Argélia são seleções que podem alterar a tabela geral da repescagem interna da Copa.

Iraque se despede sem resistência

O Iraque teve a pior campanha do Grupo I. A equipe perdeu os três jogos, sofreu goleadas e mostrou pouca capacidade de reação durante a primeira fase. Contra Senegal, a seleção asiática até tentou se reorganizar depois do gol cedo, mas a expulsão no primeiro tempo comprometeu qualquer plano. Na etapa final, a equipe apenas tentou evitar uma derrota ainda mais pesada.

Classificação final do Grupo I da Copa do Mundo

1º França — 9 pontos, 10 gols marcados, 2 sofridos, saldo +8

2º Noruega — 6 pontos, 8 gols marcados, 7 sofridos, saldo +1

3º Senegal — 3 pontos, 8 gols marcados, 6 sofridos, saldo +2

4º Iraque — 0 ponto, 1 gol marcado, 12 sofridos, saldo -11

Dembélé comemora gol da França na Copa do Mundo com Mbappé (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

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