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Quem é a esposa de Harry Kane? Craque ainda vive amor de infância

Jogador se casou em 2017

PorLucas CremoneseSão Paulo (SP)
17/06/2026 06:40
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Harry Kane comemora gol da Inglaterra sobre Senegal
Harry Kane abriu o placar na partida entre Inglaterra e Senegal (Foto: Paul Ellis / AFP)

Casado desde 2017, Harry Kane ainda vive com o seu amor de infância. O craque inglês conheceu Kate Kane, sua esposa, na escola "Chingford Foundation", em Londres, na Inglaterra. Em 2011, começaram a namorar, e hoje têm quatro filhos juntos.

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    Em 2017, Harry Kane pediu Kate em casamento durante viagem para as Bahamas. Os dois se casaram dois anos depois, em junho de 2019. Juntos, o casal teve quatro filhos: Ivy, Vivienne, Louis e Henry.

    Em 2005, aos 11 anos, Kane e Kate chegaram a tirar uma foto juntos do ídolo de infância: o ex-jogador David Beckham. O episódio aconteceu na academia de futebol para crianças fundada pelo ex-meia. A imagem circula com frequência nas redes sociais até hoje.

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    comemoração harry kane
    Harry Kane comemora gol (Foto: Divulgação/Inglaterra)

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    Harry Kane é um dos principais jogadores da seleção inglesa. Ele foi artilheiro da Copa do Mundo da Rússia, em 2018. O atacante marcou um dos gols da Inglaterra na vitória por 3 a 0 sobre Senegal, pelas oitavas de final da Copa do Qatar. Ainda no mesmo Mundial, no entanto, perdeu um pênalti contra a França nas quartas, que foi decisivo para a classificação dos franceses.

    Nesta quarta-feira (17), o time de Kane estreia em mais uma Copa do Mundo, contra a Croácia, mas essa pode ser a última do goleador britânico.

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    Inglaterra na Copa do Mundo

    A Inglaterra estreia na Copa do Mundo de 2026, nesta quarta-feira (17), contra a Croácia, no AT&T Stadium, em Dallas, às 17h (de Brasília). Na terça-feira (17), os ingleses encaram Gana, no Gillette Stadium, em Boston, às 17h (de Brasília). Na última rodada do Grupo L, os campeões mundiais de 1966 irão encarar o Panamá, no dia 27 de junho, às 18h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

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