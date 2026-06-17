Quem é a esposa de Harry Kane? Craque ainda vive amor de infância Jogador se casou em 2017

Casado desde 2017, Harry Kane ainda vive com o seu amor de infância. O craque inglês conheceu Kate Kane, sua esposa, na escola "Chingford Foundation", em Londres, na Inglaterra. Em 2011, começaram a namorar, e hoje têm quatro filhos juntos.

continua após a publicidade

➡️ O que muda na Inglaterra com o corte de Livramento e a chegada de Chalobah?

Em 2017, Harry Kane pediu Kate em casamento durante viagem para as Bahamas. Os dois se casaram dois anos depois, em junho de 2019. Juntos, o casal teve quatro filhos: Ivy, Vivienne, Louis e Henry.

Em 2005, aos 11 anos, Kane e Kate chegaram a tirar uma foto juntos do ídolo de infância: o ex-jogador David Beckham. O episódio aconteceu na academia de futebol para crianças fundada pelo ex-meia. A imagem circula com frequência nas redes sociais até hoje.

continua após a publicidade

Harry Kane comemora gol (Foto: Divulgação/Inglaterra)

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Harry Kane é um dos principais jogadores da seleção inglesa. Ele foi artilheiro da Copa do Mundo da Rússia, em 2018. O atacante marcou um dos gols da Inglaterra na vitória por 3 a 0 sobre Senegal, pelas oitavas de final da Copa do Qatar. Ainda no mesmo Mundial, no entanto, perdeu um pênalti contra a França nas quartas, que foi decisivo para a classificação dos franceses.

Nesta quarta-feira (17), o time de Kane estreia em mais uma Copa do Mundo, contra a Croácia, mas essa pode ser a última do goleador britânico.

continua após a publicidade

Inglaterra na Copa do Mundo

A Inglaterra estreia na Copa do Mundo de 2026, nesta quarta-feira (17), contra a Croácia, no AT&T Stadium, em Dallas, às 17h (de Brasília). Na terça-feira (17), os ingleses encaram Gana, no Gillette Stadium, em Boston, às 17h (de Brasília). Na última rodada do Grupo L, os campeões mundiais de 1966 irão encarar o Panamá, no dia 27 de junho, às 18h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.