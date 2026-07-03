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Copa do Mundo: México x Inglaterra deve ter horário alterado

Confronto entre mexicanos e ingleses deve ocorrer às 15h

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
03/07/2026 16:15
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O icônico Estádio Azteca é palco de México e Inglaterra, valendo vaga nas oitavas da Copa do Mundo
O icônico Estádio Azteca é palco de México e Inglaterra, valendo vaga nas oitavas da Copa do Mundo (Foto: Rodrigo Oropeza / AFP)

O confronto entre México e Inglaterra pelas oitavas de final, agendado para este domingo (5), às 21h (de Brasília), deve ser antecipado para as 15h (de Brasília). A mudança de horário é motivada pelo alerta de tempestades na Cidade do México emitido pelo Serviço Nacional de Meteorologia. A informação inicial é do jornalista Andrés Vaca, do portal TUDN. Embora a alteração aguarde a confirmação oficial da Fifa e do comitê organizador, a medida preventiva visa garantir a segurança de atletas e público diante do cenário climático adverso.

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    • Jogadores do México se direcionam à torcida para comemorar vitória sobre o Equador na Copa do Mundo
    Jogadores do México se direcionam à torcida para comemorar vitória sobre o Equador na Copa do Mundo (Foto: Yuri Cortez / AFP)

    A possibilidade de mudança amplia o desgaste nos bastidores do confronto, que já estava sob forte pressão. A delegação inglesa manifestava descontentamento com os efeitos da altitude da capital mexicana, e a quebra na rotina de preparação tornou-se um novo ponto de discussão entre as equipes. Ajustes no cronograma por motivos climáticos, no entanto, não são inéditos nesta Copa do Mundo.

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    Harry Kane comemora vitória da Inglaterra sobre a República Democrática do Congo pela Copa do Mundo
    Harry Kane comemora vitória da Inglaterra sobre a República Democrática do Congo pela Copa do Mundo (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

    Alterações de horários já ocorridas

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    • Recentemente, a partida entre México e Equador sofreu um atraso de uma hora devido a uma tempestade nas proximidades do Estádio Azteca. Na Filadélfia, o início do segundo tempo do embate entre França e Iraque também foi adiado em 1h30 pelo mesmo motivo.

    A antecipação do confronto também pode impactar a programação da rodada. Brasil e Noruega têm duelo marcado para as 17h do mesmo dia, e uma eventual alteração no horário de México e Inglaterra, motivada pelas condições climáticas, pode levar a novos ajustes no cronograma. Apesar disso, a Fifa ainda não anunciou qualquer mudança para o jogo da Seleção Brasileira.

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    Previsão do tempo

    O principal argumento técnico que sustenta a necessidade de mudança é o relatório do Serviço Meteorológico Nacional e da Conagua. A previsão para a tarde de domingo indica chuva forte e trovoadas, com 60% de probabilidade, temperaturas entre 24°C e 26°C e rajadas de vento de até 40 km/h. Para o período da noite, o índice de precipitação se mantém em 60%, com termômetros em declínio, registrando entre 15°C e 17°C.

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