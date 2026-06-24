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Marrocos e Haiti se enfrentam com objetivos diferentes e confronto inédito

Seleções entram em campo nesta quarta-feira (24), partida válida pela última rodada do Grupo C

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
24/06/2026 16:56
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Achraf Hakimi, jogador do Marrocos (lado esquerdo), e o atacante do Haiti, Duckens Nazon (lado esquerdo). Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (24), pela Copa do Mundo (Foto: Sia KAMBOU and Cooper NEILL / AFP).
Achraf Hakimi, jogador do Marrocos (lado esquerdo), e o atacante do Haiti, Duckens Nazon (lado direito). Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (24), pela Copa do Mundo (Foto: Sia KAMBOU and Cooper NEILL / AFP).

As seleções de Marrocos e do Haiti entram em campo nesta quarta-feira (24) com objetivos bem distintos na competição. O duelo inédito entre as equipes começa às 19h (horário de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos. O confronto colocará frente a frente uma equipe que luta pela liderança do grupo e outra já eliminada, mas que busca fazer a melhor campanha de sua história em Copas.

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    Marrocos e a luta direta contra o Brasil

    Os Leões do Atlas, que vêm de vitória por 1 a 0 diante da Escócia na última rodada, encontram-se na segunda colocação do Grupo C. A equipe tem os mesmos quatro pontos do Brasil, mas fica atrás no saldo de gols. Assim, uma vitória contra o Haiti é fundamental para alcançar o topo da chave. Para isso, a equipe africana precisa vencer, tirando uma diferença de pelo menos três gols em relação a uma eventual vitória dos brasileiros, que enfrentam os escoceses no mesmo horário.

    Além disso, um novo triunfo contra o Haiti pode significar mais do que a liderança do grupo: será um passo histórico para Marrocos em Mundiais, igualando a campanha dos Leões do Atlas na edição de 2022, quando a equipe se classificou em primeiro lugar da chave com sete pontos. Após a emblemática semifinal na Copa do Catar e o bom início em 2026, a seleção africana pode chegar à sua sexta vitória na história das Copas, o que igualaria Nigéria e Gana como os países do continente com mais triunfos no torneio.

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    smael Saibari comemora o primeiro gol de sua equipe com chraf Hakimi, durante a partida de futebol do Grupo C da Copa do Mundo de 2026 entre Brasil e Marrocos, no Estádio Nova York/Nova Jersey.
    Smael Saibari comemora o primeiro gol de sua equipe com Chraf Hakimi, durante a partida de futebol do Grupo C da Copa do Mundo de 2026 entre Brasil e Marrocos, no Estádio Nova York/Nova Jersey (Foto: Angela WEISS / AFP)

    Haiti e a busca por recordes

    Por outro lado, a seleção do Haiti chega ao confronto matematicamente eliminada da Copa do Mundo, após sofrer duas derrotas para Escócia e Brasil. Mesmo sem pontuar nesta edição, a seleção caribenha voltou a disputar o Mundial após 52 anos de ausência, marcando a segunda participação de sua história.

    Apesar da eliminação, a equipe comandada por Sébastien Migné ainda tem metas claras na partida, tentar pontuar pela primeira vez na história dos Mundiais e balançar as redes nesta edição. Até aqui, os caribenhos acumulam cinco jogos e cinco derrotas na história da competição, tendo sofrido 18 gols e marcado apenas dois.

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    Em sua primeira participação, na Alemanha em 1974, a equipe caiu no grupo de três gigantes e não resistiu: perdeu por 3 a 1 para a Itália, sofreu uma goleada de 7 a 0 da Polônia e foi superada por 4 a 1 pela Argentina. Somando os dois tropeços na atual edição, o incômodo tabu permanece, e a busca pelo primeiro ponto virou questão de honra, em busca de fazer a melhor campanha de sua história em Copas da seleção.

    DadoInformação

    Confederação

    Concacaf

    Primeira Copa do Mundo

    Alemanha Ocidental 1974

    Última Copa do Mundo

    Alemanha Ocidental 1974

    Participações

    2 (1974, 2026)

    Melhores campanhas

    1974, 2026 (fase de grupos)

    Histórico geral

    6 jogos, 0 vitórias, 0 empates, 6 derrotas

    Gols marcados

    2

    Gols sofridos

    18

    Haiti, próximo adversário do Marrocos no Grupo C.
    Haiti, próximo adversário do Marrocos no Grupo C (Foto: FRANCK FIFE/AFP)

    Grupo C equilibrado

    Após as vitórias de Brasil e Marrocos, ambas as seleções alcançaram a marca de quatro pontos e encaminharam a classificação para a próxima fase. A Seleção Brasileira, comandada por Carlo Ancelotti, leva vantagem sobre os marroquinos no saldo de gols.

    Pelo lado de Marrocos, a equipe carimbou os três pontos contra a Escócia ao vencer por 1 a 0 em Boston, graças a um gol relâmpago logo no primeiro minuto de jogo. Saibar, o mesmo que já havia balançado as redes contra o Brasil, marcou mais uma vez para os marroquinos, que suportaram a pressão escocesa na reta final para manter a vantagem no placar.

    #SELEÇÃOPONTOSJOGOSVITÓRIASEMPATESDERROTASSG

    1

    Brasil

    4

    2

    1

    1

    0

    3

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    Marrocos

    4

    2

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    1

    0

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    3

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    0

    1

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    4

    Haiti

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    2

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    -4

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