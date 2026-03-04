Não é só Rodrygo: veja outros jogadores que podem perder a Copa por lesão

A lesão no joelho que tirou Rodrygo da Copa do Mundo de 2026 — ele era um dos prováveis nomes escolhidos por Carlo Ancelotti — aumentou a lista de jogadores brasileiros que ficaram de fora de Mundiais por contusões na reta final. Há também o caso de Éder Militão, que corre contra o tempo para se recuperar e ficar na mira de Ancelotti. Mas esse tipo de infortúnio não é exclusivo da Seleção; outras equipes classificadas à Copa também têm jogadores importantes entregues aos médicos e fisioterapeutas e deixam uma interrogação para o torneio do meio do ano.

continua após a publicidade

➡️Seleção tem rota traçada a 100 dias do início da Copa do Mundo, mas há dúvidas

O caso mais recente envolve um companheiro de Rodrygo no Real Madrid: Mbappé. O craque da seleção francesa sofreu uma entorse no joelho esquerdo e deverá ficar de molho por algumas semanas, o que o deixará de fora do amistoso da França com o Brasil, no fim do mês. E, a menos de 100 dias da Copa do Mundo, há o receio de que um retorno antecipado possa agravar a lesão.

Segundo informações da rádio espanhola "Cadena Ser", a situação gerou um clima de tensão nos bastidores do Santiago Bernabéu. O staff de Mbappé entende que a lesão é mais delicada do que o relatado inicialmente e que o atleta já se sacrificou além do limite. O francês reclama de dores desde dezembro, quando se machucou em partida do Real pelo Espanhol diante do Celta de Vigo.

continua após a publicidade

Outra adversária do Brasil na Data Fifa deste mês, a Croácia não conta com o zagueiro Gvardiol, do Manchester City, desde o início do ano. Ele fraturou a tíbia da perna direita em partida com o Chelsea e tem previsão de retorno aos gramados justamente para às vésperas da Copa do Mundo. Assim, não se sabe se o defensor terá condições físicas de disputar o Mundial.