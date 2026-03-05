Alisson manda recado ao São Paulo ao chegar para assinar com o Fluminense

Alisson já está no Rio de Janeiro para assinar com o Fluminense. Na sua chegada ao aeroporto, deixou um recado para o São Paulo em registros feitos pelo jornalista Pedro Felipe.

- Fiquei treinando, independente da situação que ocorreu no São Paulo, é um clube que vou guardar para sempre, carinho enorme, cada torcedor - disse o volante.

A movimentação ocorre após a saída de Lima, emprestado ao América do México. Com a baixa, a diretoria entende que precisa recompor o setor e busca uma alternativa para Luis Zubeldía, que trabalhou com Alisson no São Paulo durante sua passagem pelo clube paulista e aprovaria a contratação.

No São Paulo, Alisson perdeu espaço depois da negociação frustrada com o Corinthians. Internamente, a avaliação é de que não houve punição, mas sim concorrência maior no elenco. Na tratativa com o Corinthians, o São Paulo estipulava cerca de R$ 1 milhão para liberar o atleta.

O volante chegou a ser relacionado para o duelo contra o Coritiba, no dia 25, mas apresentou quadro de virose na véspera da partida. Inicialmente, o Tricolor não tinha a intenção de negociá-lo, somente mediante a uma proposta que fizesse realmente sentido, como aconteceu.

No acordo com o Fluminense, além do empréstimo sem custos, foi fixado um valor de compra em torno de 2,5 milhões de euros, cerca de R$ 15 milhões. O contrato também prevê multa caso o clube carioca queira utilizá-lo contra o São Paulo.

Alisson em ação pelo São Paulo (Foto: Geraldo Bubniak/Gazeta Press)

