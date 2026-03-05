menu hamburguer
CazéTV define primeiros confrontos exclusivos na Copa do Mundo

Principal torneio do futebol terá início em junho

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/03/2026
19:00
Copa do Mundo de 2026 será organizada em conjunto por Estados Unidos, México e Canadá
imagem cameraCopa do Mundo de 2026 será organizada em conjunto por Estados Unidos, México e Canadá (Divulgação/Fifa)
A CazéTV definiu os confrontos que terão transmissão exclusiva no Brasil nas duas primeiras rodadas da Copa do Mundo de 2026. O canal será o único no país a exibir essas partidas ao vivo. Ao todo, os 104 jogos do torneio serão transmitidos gratuitamente, sendo metade deles com exclusividade da plataforma.

A estreia de seleções como Argentina, Portugal, Espanha e Alemanha na Copa do Mundo, por exemplo, terá exibição exclusiva na CazéTV, sendo o único canal no Brasil a transmitir essas partidas ao vivo (todos os jogos das duas rodadas abaixo).

Nas rodadas iniciais, os jogos exclusivos estarão distribuídos em diferentes faixas de horário e incluem seleções tradicionais e confrontos decisivos de grupos. A definição dos exclusivos faz parte do planejamento editorial da cobertura, que contará com transmissão completa das 104 partidas ao longo do torneio.

A CazéTV é responsável pela maior audiência ao vivo da história do YouTube em um jogo de futebol durante a Copa do Mundo de 2022 e retorna em 2026 como a única plataforma no Brasil a exibir todos os jogos da competição.

CazéTV´vai transmitir a Copa do Mundo (Foto: Divulgação)
CazéTV´vai transmitir a Copa do Mundo (Foto: Divulgação)

