CazéTV define primeiros confrontos exclusivos na Copa do Mundo

A CazéTV definiu os confrontos que terão transmissão exclusiva no Brasil nas duas primeiras rodadas da Copa do Mundo de 2026. O canal será o único no país a exibir essas partidas ao vivo. Ao todo, os 104 jogos do torneio serão transmitidos gratuitamente, sendo metade deles com exclusividade da plataforma.
A estreia de seleções como Argentina, Portugal, Espanha e Alemanha na Copa do Mundo, por exemplo, terá exibição exclusiva na CazéTV, sendo o único canal no Brasil a transmitir essas partidas ao vivo (todos os jogos das duas rodadas abaixo).
Nas rodadas iniciais, os jogos exclusivos estarão distribuídos em diferentes faixas de horário e incluem seleções tradicionais e confrontos decisivos de grupos. A definição dos exclusivos faz parte do planejamento editorial da cobertura, que contará com transmissão completa das 104 partidas ao longo do torneio.
A CazéTV é responsável pela maior audiência ao vivo da história do YouTube em um jogo de futebol durante a Copa do Mundo de 2022 e retorna em 2026 como a única plataforma no Brasil a exibir todos os jogos da competição.
