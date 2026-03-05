Na década de 1990, as trilhas foram produzidas como grandes produtos internacionais, envolvendo artistas renomados.

A relação entre futebol e música acompanha a Copa do Mundo praticamente desde sua criação, mas nem sempre de forma estruturada. Nas primeiras décadas do torneio, entre 1930 e o fim dos anos 1950, não existia um conceito formal de "música oficial". O que havia eram marchas compostas localmente, temas instrumentais usados em transmissões de rádio e canções populares que acabavam sendo associadas à competição de maneira informal. O Lance! relembra as músicas oficiais de todas as Copas do Mundo.

A profissionalização do torneio e o crescimento da indústria fonográfica mudaram esse cenário. A partir dos anos 1960, com a expansão da televisão e o aumento do alcance internacional do Mundial, os países-sede passaram a produzir músicas temáticas específicas para promover o evento. Ainda não havia, necessariamente, um padrão único imposto pela FIFA, mas começava a surgir a ideia de um hino representativo daquela edição.

Nos anos 1970 e 1980, as trilhas ganharam caráter mais institucional, muitas vezes com forte identidade local. Já a partir da década de 1990, especialmente com a globalização do marketing esportivo, as músicas oficiais passaram a ser lançadas como grandes produtos internacionais, reunindo artistas de renome mundial, versões multilíngues e campanhas publicitárias integradas.

Em edições mais recentes, a FIFA ampliou o conceito: além da "canção oficial", passou a lançar álbuns completos, múltiplos singles e trilhas paralelas para abertura, encerramento, fan festivals e campanhas de patrocinadores. Em alguns casos, a trilha oficial deixou de ser uma única música e passou a ser um conjunto de faixas representando diferentes culturas.

A seguir, estão listadas as músicas oficiais mais aceitas de cada Copa do Mundo, considerando as canções reconhecidas pela organização do torneio ou amplamente tratadas como oficiais nas compilações históricas.

As músicas oficiais de todas as Copas do Mundo

1930–1958 – Sem música oficial definida

Nas Copas do Uruguai (1930), Itália (1934), França (1938), Brasil (1950), Suíça (1954) e Suécia (1958), não houve música oficial reconhecida pela FIFA. As associações modernas são retrospectivas e não configuram hinos formais da competição.

1962 – Chile - a primeira Copa com música oficial

Copa do Mundo FIFA de 1962

"El Rock del Mundial" – Los Ramblers.

Primeira canção amplamente reconhecida como tema oficial de uma Copa.

1966 – Inglaterra

Copa do Mundo FIFA de 1966

"World Cup Willie" – Lonnie Donegan.

Associada à mascote oficial do torneio.

1970 – México

Copa do Mundo FIFA de 1970

"Fútbol México 70" – Los Hermanos Zavala.

1974 – Alemanha Ocidental

Copa do Mundo FIFA de 1974

"Fussball ist unser Leben" – interpretada pela seleção alemã.

1978 – Argentina

Copa do Mundo FIFA de 1978

"Mundial 78" – Ennio Morricone.

Tema instrumental oficial.

1982 – Espanha

Copa do Mundo FIFA de 1982

"Mundial 82" – Plácido Domingo (entre versões oficiais associadas).

1990 – Itália

Copa do Mundo FIFA de 1990

"Un'estate italiana" – Edoardo Bennato & Gianna Nannini.

"To Be Number One" – Giorgio Moroder Project.

1994 – Estados Unidos

Copa do Mundo FIFA de 1994

"Gloryland" – Daryl Hall & Sounds of Blackness.

1998 – França - Música de sucesso internacional na Copa

Copa do Mundo FIFA de 1998

"La Copa de la Vida" – Ricky Martin.

"La Cour des Grands" – Youssou N'Dour & Axelle Red.

2002 – Coreia do Sul/Japão

Copa do Mundo FIFA de 2002

"Boom" – Anastacia.

"Let's Get Together Now" – Voices of Korea/Japan.

"Anthem" – Vangelis.

2006 – Alemanha

Copa do Mundo FIFA de 2006

"The Time of Our Lives" – Il Divo feat. Toni Braxton.

"Zeit dass sich was dreht (Celebrate the Day)" – Herbert Grönemeyer feat. Amadou & Mariam.

2010 – África do Sul - Música 'clássica' de Copas do Mundo

Copa do Mundo FIFA de 2010

"Waka Waka (This Time for Africa)" – Shakira feat. Freshlyground.

"Sign of a Victory" – R. Kelly feat. Soweto Spiritual Singers.

2014 – Brasil - Uma das músicas mais lembradas

Copa do Mundo FIFA de 2014

"We Are One (Ole Ola)" – Pitbull feat. Jennifer Lopez & Claudia Leitte.

"Dar um Jeito (We Will Find a Way)" – Carlos Santana, Wyclef Jean, Avicii & Alexandre Pires.

2018 – Rússia

Copa do Mundo FIFA de 2018

"Live It Up" – Nicky Jam feat. Will Smith & Era Istrefi.

2022 – Catar

Copa do Mundo FIFA de 2022

Trilha oficial com múltiplas faixas, incluindo:

"Hayya Hayya (Better Together)" – Trinidad Cardona, Davido & AISHA.

"Arhbo" – Ozuna & GIMS.

"Dreamers" – Jung Kook feat. Fahad Al Kubaisi.

2026 – Canadá/México/EUA - Música da próxima Copa

Copa do Mundo FIFA de 2026

"The Official FIFA World Cup 26 Theme" – tema instrumental oficial, além de identidades sonoras específicas para cada cidade-sede.

Ao longo das décadas, as músicas oficiais das Copas do Mundo acompanharam a transformação do torneio em um espetáculo global. De temas locais e instrumentais às produções multilíngues com estrelas internacionais, as trilhas passaram a representar não apenas o futebol, mas também o momento cultural de cada edição.