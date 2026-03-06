Jornalista deixa TNT Sports e reforça concorrente para a Copa do Mundo

A TNT Sports teve uma baixa no plantel de jornalistas nesta semana. Trata-se de Bianca Molina, que rescindiu o contrato com a emissora e acertou a chegada ao Canal Goat, do Youtube. O anúncio da mudança aconteceu nesta quinta-feira (5). A repórter integrará a equipe que viajará aos Estados Unidos para cobrir a Copa do Mundo da empresa.

Bianca trabalhou na TNT Sports por quase três anos, onde se destacou pela cobertura dos bastidores do Corinthians. Mediante uma publicação nas redes sociais, ela anunciou a mudança de empresa. A estreia da profissional no novo canal está prevista para ainda neste mês de março.

— Muitos aqui não sabem, mas a TNT me contratou quando o meu filho, o Vitu, tinha só um mês de vida. Naquele momento, eu nem sabia, mas ser repórter da TNT Sports me devolveria a minha autoestima profissional, que pela indefinição e insegurança em relação ao futuro pós-gestação estava totalmente apagada. Sou muito, muito grata por isso — iniciou a jornalista, antes de completar.

— Quem não é mulher ou nunca conviveu com uma mulher grávida talvez não entenda o peso de conseguir se reencontrar e se ver não só como uma mãe. Na TNT eu consegui isso muito antes do que imaginei ser possível. 'Sua vida nova vai te custar a anterior', e por isso foi tão difícil tomar essa decisão, justamente por entender do que eu estava abrindo mão — concluiu.

Canal Goat na Copa do Mundo

O Canal Goat planeja enviar aproximadamente 32 profissionais ao país-sede do Mundial para produzir conteúdos sobre o torneio. A plataforma digital não possui direitos de transmissão das partidas, mas, apesar disso, a emissora prepara uma ampla operação de cobertura dos bastidores do evento.

A equipe reunida pelo projeto conta com profissionais como o apresentador Magno Navarro e o narrador Odinei Ribeiro, ambos egressos da Globo. O narrador Marcio Meneghini, que trabalhava no SporTV, também foi contratado recentemente.

