Irã não participa de evento da Fifa nos EUA e presença na Copa é incerta

A Fifa realizou nesta semana um evento de planejamento com as seleções que vão disputar a próxima Copa do Mundo. Durante os três dias em Atlanta, foram realizadas uma série de reuniões e workshops para as federações nacionais que estarão no Mundial. As sessões abordaram temas relacionados à medicina esportiva, instalações, organização das partidas e assuntos comerciais. Mas um país não esteve presente. Em meio a guerra após ser atacado pelos Estados Unidos, o Irã não mandou delegação para o país norte-americano.

A ausência da delegação iraniana levantou a possibilidade de o país asiático não disputar a próxima Copa do Mundo. A Copa começa em 11 de junho, com México x África do Sul no Estádio Azteca, na Cidade do México.

O conflito militar sem precedentes entre um país-sede, os EUA, e uma seleção já classificada, o Irã — que também mirou outras nações qualificadas, como Jordânia, Catar e Arábia Saudita, ameaça concretamente a estrutura do Mundial.

Se o Irã decidir não participar da Copa, a Fifa terá de escolher se vai substituir a seleção ou se terá um participante a menos no Mundial.

A classificação asiática para a Copa é complexa, dividida em três grupos, com o Irã liderando o Grupo A e garantindo vaga direta. Depois, Arábia Saudita e Catar se juntaram, enquanto Emirados Árabes Unidos e Iraque foram para a repescagem; o Iraque venceu em novembro e agora disputa os playoffs contra o vencedor entre Bolívia e Suriname ainda este mês. Se o Iraque se classificar, os Emirados Árabes seriam o próximo da Ásia disponível, embora a Fifa pudesse, improvavelmente, olhar para fora da confederação e escolher um perdedor dos playoffs.

O Irã joga suas três partidas da fase de grupos nos EUA — duas em Inglewood, na Califórnia, e uma em Seattle —, de 15 a 26 de junho.

Se resolver participar, curiosamente, o Irã pode enfrentar o seu maior algoz. É possível que o Irã enfrente a seleção dos Estados Unidos em Arlington, no Texas, caso ambas terminem em segundo lugar em seus respectivos grupos.

— O que podemos dizer agora é que, devido a esse ataque e à sua ferocidade, está longe das nossas expectativas podermos olhar para a Copa do Mundo com esperança — afirmou Mehdi Taj, presidente da Federação Iraniana de Futebol.