A seleção do Iraque tem uma série de problemas para resolver nas próximas semanas caso queira disputar a repescagem mundial para a Copa do Mundo de 2026. A equipe asiática tem jogo agendado para o dia 31 de março em Monterrey, no México, contra o vencedor de Bolívia e Suriname. Mas o conflito no Irã fechou embaixadas e o espaço aéreo da região do Oriente Médio, o que pode impedir o grupo iraquiano de viajar para a disputa do torneio classificatório.

➡️Irã não participa de evento da Fifa nos EUA e presença na Copa é incerta

Nesta semana, a Fifa confirmou a realização da repescagem no México — havia um suspense sobre a disputa no país por causa da onda de violência que eclodiu após a morte de "El Mencho", líder do Cartel Jalisco Nueva Generación (CJGN). A situação, contudo, está mais tranquila e o torneio foi confirmado.

No Oriente Médio, porém, os bombardeios que atingem diversos países desde que os Estados Unidos, em parceria com Israel, atacaram o Irã se mantêm. Isso levou ao fechamento do espaço aéreo da região, isolando alguns países.

De acordo com o jornal britânico "The Guardian", a federação iraquiana foi informada pela companhia aérea nacional Iraqi Airways e pelo Ministério dos Transportes que o espaço aéreo do país ficará fechado "por pelo menos quatro semanas". Isso faz com que cerca de 40% da seleção não consiga viajar.

Além disso, a federação informou que as restrições de voo impedem que o treinador da seleção, o australiano Graham Arnold, deixe os Emirados Árabes Unidos, onde mora atualmente.



Para completar, ainda segundo comunicado da federação de futebol do Iraque, "várias embaixadas permanecem fechadas no momento, impedindo que diversos jogadores profissionais, membros da comissão técnica e da equipe médica obtenham vistos de entrada para o México".

A entidade declarou que está em contato permanente com a Fifa e a Confederação Asiática de Futebol em busca de uma solução.

O Iraque tenta disputar a Copa do Mundo pela segunda vez. Para isso, precisa "apenas" vencer o confronto da repescagem. A única participação iraquiana num Mundial até hoje foi há 40 anos, justamente no México. À época, a seleção perdeu os três jogos da primeira fase.