Europeus enlouquecem com atuação de ex-Botafogo: 'Brilhante'

A atuação de um ex-jogador do Botafogo na Europa, nesta quarta-feira (4), repercutiu demais e agitou torcedores do Velho Continente nas redes sociais. Igor Jesus foi titular do Nottingham Forest contra o Manchester City pela 29º rodada da Premier League.

Com brilho do ex-atacante do Botafogo, o Manchester City de Pep Guardiola tropeçou diante do Nottingham Forest. Dentro de casa, a equipe comandada pelo técnico espanhol ficou no 2 a 2 com o time de Vitor Pereira. Igor Jesus contribuiu com uma bela assistência.

Nas redes sociais, a atuação do ex-atacante do Botafogo repercutiu demais entre torcedores ingleses, que se encantam cada vez mais com o brasileiro. Veja os comentários sobre Igor Jesus com tradução abaixo:

Igor Jesus fez história no Botafogo (Foto: Reprodução Instagram)

Veja comentários sobre o ex-atacante do Botafogo

Tradução sobre o ex-Botafogo: Mais uma boa atuação dele - parece que finalmente temos um técnico que está tentando explorar um pouco mais os seus pontos fortes. Em um artigo publicado no meu site há algumas semanas, mencionei que Igor Jesus estava muito isolado no ataque, o que não se encaixava em seu estilo de jogo. Pereira claramente está conseguindo aproximar os jogadores dele, e Jesus recompensou o treinador com um ótimo passe de cabeça para o gol de Gibbs-White.

Tradução sobre o ex-Botafogo: Achei-o absolutamente brilhante.

Tradução sobre o atacante brasileiro: Essa foi a vitória mais doce que tivemos nesta temporada. Obrigado Hincapie Obrigado, Eliot Anderson. Obrigado Igor Jesus.

Tradução sobre o ex-atacante do Botafogo: Igor Jesus é um ótimo falso 9, não consegue marcar gols, mas sua capacidade de reter a bola e sua percepção de jogo dos companheiros são incríveis.

