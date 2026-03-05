A três meses do início da Copa do Mundo de 2026, o Marrocos terá que se reconstruir sem o técnico que conduziu a melhor campanha de uma seleção africana na história do torneio. Walid Regragui não é mais o treinador dos Leões do Atlas. O anúncio foi feito pelo próprio comandante em suas redes sociais nesta quinta-feira (5), com uma mensagem de agradecimento e um vídeo de despedida.

– Sempre Marrocos. Deus, Pátria, Rei. Obrigado – escreveu Regragui.

A decisão ocorre menos de 100 dias antes do pontapé inicial do Mundial, que será disputado entre junho e julho nos Estados Unidos, Canadá e México. A mudança abrupta no comando da equipe representa um desafio logístico e emocional para uma seleção que estava nos planos de Regragui desde 2022 e que agora precisará se adaptar a um novo comando em tempo recorde.

O Marrocos está no Grupo C da Copa, ao lado de Brasil, Escócia e Haiti . A estreia será justamente contra a Seleção Brasileira, no dia 11 de junho, em partida que abre a participação de ambas as equipes na competição.

Pressão após derrota de Marrocos para Senegal

Regragui deixa o cargo após uma sequência de resultados que aumentou a pressão sobre seu trabalho. Sob seu comando, os Leões do Atlas tiveram uma campanha histórica na Copa do Mundo de 2022, no Catar, chegando às semifinais e se tornando a primeira seleção africana a alcançar tal feito. No total, foram 49 partidas à frente da equipe, com 36 vitórias, oito empates e apenas cinco derrotas.

O ponto de virada, no entanto, foi a final da Copa Africana de Nações de 2025, disputada em solo marroquino. A equipe perdeu para o Senegal em uma partida polêmica, e a derrota em casa gerou críticas ao treinador, especialmente em relação ao estilo de jogo considerado por alguns como excessivamente pragmático.

Regragui conversa com Aguerd na estreia de Marrocos na Copa Africana de Nações (Foto: Sebastien Bozon/AFP)

Para o lugar de Regragui, a Federação Real Marroquina de Futebol optou por uma solução caseira. Mohamed Ouahbi, de 49 anos, será o novo treinador. A apresentação oficial deve ocorrer ainda nesta quinta-feira (5), durante entrevista coletiva marcada para as 22h (horário local).

Ouahbi tem a seu favor o conhecimento do grupo e da estrutura local. Ele comandou a seleção marroquina sub-20 na conquista do título mundial da categoria em outubro de 2025, feito que pesou a seu favor na escolha. Sua comissão técnica será composta por João Sacramento como auxiliar e pelo ex-jogador Youssouf Hadji, ídolo local.

Com a mudança, Ouahbi terá pela frente os amistosos contra Equador e Paraguai, marcados para o final de março, na Espanha e na França, como primeiros testes à frente da seleção.

