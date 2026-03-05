A três meses para a Copa, adversário da Seleção Brasileira demite técnico
Regragui deixa Marrocos após grande campanha no Mundial de 22
A três meses do início da Copa do Mundo de 2026, o Marrocos terá que se reconstruir sem o técnico que conduziu a melhor campanha de uma seleção africana na história do torneio. Walid Regragui não é mais o treinador dos Leões do Atlas. O anúncio foi feito pelo próprio comandante em suas redes sociais nesta quinta-feira (5), com uma mensagem de agradecimento e um vídeo de despedida.
– Sempre Marrocos. Deus, Pátria, Rei. Obrigado – escreveu Regragui.
A decisão ocorre menos de 100 dias antes do pontapé inicial do Mundial, que será disputado entre junho e julho nos Estados Unidos, Canadá e México. A mudança abrupta no comando da equipe representa um desafio logístico e emocional para uma seleção que estava nos planos de Regragui desde 2022 e que agora precisará se adaptar a um novo comando em tempo recorde.
O Marrocos está no Grupo C da Copa, ao lado de Brasil, Escócia e Haiti . A estreia será justamente contra a Seleção Brasileira, no dia 11 de junho, em partida que abre a participação de ambas as equipes na competição.
Pressão após derrota de Marrocos para Senegal
Regragui deixa o cargo após uma sequência de resultados que aumentou a pressão sobre seu trabalho. Sob seu comando, os Leões do Atlas tiveram uma campanha histórica na Copa do Mundo de 2022, no Catar, chegando às semifinais e se tornando a primeira seleção africana a alcançar tal feito. No total, foram 49 partidas à frente da equipe, com 36 vitórias, oito empates e apenas cinco derrotas.
O ponto de virada, no entanto, foi a final da Copa Africana de Nações de 2025, disputada em solo marroquino. A equipe perdeu para o Senegal em uma partida polêmica, e a derrota em casa gerou críticas ao treinador, especialmente em relação ao estilo de jogo considerado por alguns como excessivamente pragmático.
Para o lugar de Regragui, a Federação Real Marroquina de Futebol optou por uma solução caseira. Mohamed Ouahbi, de 49 anos, será o novo treinador. A apresentação oficial deve ocorrer ainda nesta quinta-feira (5), durante entrevista coletiva marcada para as 22h (horário local).
Ouahbi tem a seu favor o conhecimento do grupo e da estrutura local. Ele comandou a seleção marroquina sub-20 na conquista do título mundial da categoria em outubro de 2025, feito que pesou a seu favor na escolha. Sua comissão técnica será composta por João Sacramento como auxiliar e pelo ex-jogador Youssouf Hadji, ídolo local.
Com a mudança, Ouahbi terá pela frente os amistosos contra Equador e Paraguai, marcados para o final de março, na Espanha e na França, como primeiros testes à frente da seleção.
