A Copa do Mundo é o maior palco do futebol internacional e, para algumas famílias, também um espaço de continuidade histórica. Ao longo das décadas, o torneio não apenas revelou talentos individuais, mas também consolidou linhagens esportivas que atravessaram gerações. Pais que disputaram o Mundial viram seus filhos repetir o feito anos depois, muitas vezes carregando o peso simbólico de um sobrenome já marcado na história. O Lance! relembra pais e filhos que disputaram Copas do Mundo ao longo da história.

Segundo levantamentos oficiais da FIFA, ao menos 27 pares de pai e filho já atuaram como jogadores em Copas do Mundo. O número chama atenção não apenas pela repetição familiar, mas pela diversidade de contextos: há casos em que ambos defenderam a mesma seleção, outros em que representaram países diferentes, além de histórias em que o filho superou o pai em títulos e protagonismo.

Também há diferenças de posição e estilo entre as gerações. Em certos casos, o pai era defensor e o filho atacante; em outros, ambos atuaram na mesma função, como goleiros ou laterais, reforçando uma tradição técnica dentro da família. O Mundial, nesse sentido, funciona como ponto de convergência entre legado familiar e contexto histórico.

A seguir, os principais casos de pais e filhos que disputaram Copas do Mundo, incluindo brasileiros e algumas das famílias mais emblemáticas do futebol internacional.

Pais e filhos que disputaram Copas do Mundo

Brasileiros em Copas

O Brasil também tem seus representantes nessa tradição familiar.

Domingos da Guia e Ademir da Guia

Domingos disputou a Copa do Mundo FIFA de 1938.

Ademir jogou a Copa do Mundo FIFA de 1974.

Mazinho e Thiago Alcântara

Mazinho foi campeão na Copa do Mundo FIFA de 1994.

Thiago disputou a Copa do Mundo FIFA de 2018 pela Espanha.

Itália – família Maldini

Cesare Maldini – Copa de 1962.

Paolo Maldini – Copas de 1990, 1994, 1998 e 2002.

França - Famílias francesas na Copa

Jean Djorkaeff e Youri Djorkaeff – 1966 / 1998 e 2002.

Lilian Thuram e Marcus Thuram – 1998, 2002, 2006 / 2022.

Dinamarca – Schmeichel

Peter Schmeichel – 1998.

Kasper Schmeichel – 2018 e 2022.

Uruguai – Forlán

Pablo Forlán – 1966, 1970 e 1974.

Diego Forlán – 2002, 2010 e 2014.

Estados Unidos – Reyna

Claudio Reyna – 1994, 1998, 2002 e 2006.

Gio Reyna – 2022.

Outros casos registrados em Copas

Outras duplas citadas em compilações da FIFA incluem:

Luis Pérez (México, 1930) e Mario Pérez (México, 1970).

Martí Vantolrà (Espanha, 1934) e José Vantolrá (México, 1970).

Roger Rio (França, 1934) e Patrice Rio (França, 1978).

Néicer Reasco (Equador, 2006) e Djorkaeff Reasco (Equador, 2022).

O número de famílias presentes nas Copas tende a crescer, especialmente na Copa do Mundo FIFA de 2026, já que diversos filhos de ex-jogadores estão em idade competitiva. As Copas continuam sendo palco não apenas de conquistas esportivas, mas também de heranças familiares que atravessam gerações.