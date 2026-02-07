O Corinthians encaminhou a contratação do meia marroquino Zakaria Labyad, de 32 anos, para a sequência da temporada. A informação foi inicialmente publicada pelo 'Meu Timão' e confirmada pelo Lance!.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Labyad está livre no mercado após deixar o Dalian Yingbo, da China, e chegaria sem custos ao clube. Caso seja aprovado nos exames médicos, o jogador deve assinar contrato válido até o final da temporada.

Zakaria Labyad nasceu na Holanda e atuou pelas categorias de base da seleção holandesa, mas optou por se naturalizar marroquino, país que já defendeu em partidas. Revelado pelo PSV, o atacante conheceu e atuou ao lado de Memphis Depay, atual camisa 10 do Corinthians.

continua após a publicidade

Pelo PSV, disputou 67 partidas, marcou 15 gols e deu 17 assistências. Em seguida, defendeu o Sporting, com 27 jogos, três gols e três passes decisivos, antes de ser emprestado ao Vitesse, clube pelo qual somou 53 partidas, 13 gols e cinco assistências. Na sequência, atuou pelo Sporting B, registrando 14 jogos, três gols e duas assistências.

Posteriormente, vestiu a camisa do Utrecht, em duas passagens, totalizando 76 partidas, 21 gols e 17 assistências, além de ter defendido o Ajax, com 54 jogos, 13 gols e 10 passes para gol. Na experiência mais recente na Ásia, atuou pelo Yunnan Yukun, onde fez 31 partidas, marcou seis gols e distribuiu nove assistências, antes de chegar ao Dalian Yingbo, clube pelo qual soma 25 jogos, seis gols e três assistências.

continua após a publicidade

Zakaria Labyad estava sem clube (Foto: Reprodução/Instagram)

Reforços do Corinthians

Além de Zakaria Labyad, o Timão tem negociações avançadas com o volante Allan, que pertence ao Flamengo. O jogador deve chegar por empréstimo com os salários pagos integralmente pelo Timão.

Até o momento, o Corinthians anunciou as contratações de Gabriel Paulista, que chegou livre no mercado, assim como Pedro Milans, também sem custos. Kaio César foi contratado por empréstimo junto ao Al-Hilal, todos dentro do modelo de negociação estabelecido pelo clube.

+ Aposte na vitória do Corinthians contra o Palmeiras pelo Paulistão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.