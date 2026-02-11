Mauricio, do Palmeiras, se naturaliza paraguaio e mira Copa do Mundo
Jogador teve alteração na nacionalidade confirmada no site da FIFA na última terça-feira (9)
O meio-campista do Palmeiras, Mauricio, naturalizou-se paraguaio na última terça-feira (9), com o objetivo de disputar a Copa do Mundo deste ano, que começa no dia 11 de junho.
A atualização foi divulgada no site da Fifa, que já coloca o jogador como ex-membro da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O Paraguai garantiu vaga no Mundial de forma direta pelas Eliminatórias Sul-Americanas. A competição será realizada no México, no Canadá e nos Estados Unidos.
No elenco alviverde, Gustavo Gómez e Ramón Sosa também defendem a seleção paraguaia.
Mauricio no Palmeiras
O camisa 18 chegou ao Verdão em junho de 2024, quando deixou o Internacional, e tem contrato até 2029. Na época, o Palmeiras pagou 10,5 milhões de euros (R$ 62,1 milhões na cotação da época) por 80% dos direitos econômicos do jogador. Pelo Verdão, são 75 jogos e 14 gols marcados.
No início da temporada passada, o meio-campista era um dos jogadores que geravam mais expectativas na torcida do Palmeiras, principalmente nos primeiros jogos do Paulistão, mas teve uma lesão e uma queda no rendimento durante o ano de 2025. Em 2026, no entanto, o jogador tenta dar a volta por cima no clube em busca recuperar a titularidade com Abel Ferreira.
Mauricio no 1° x 2° semestre de 2025 no Palmeiras:
- Jogos: 24 x 29
- Titular: 15 x 21
- Gols: 8 x 2
- Assistências: 4 x 7
- Minutos para participar de gol: 111 x 194
- Passes decisivos por jogo: 1.0 x 1.2
- Finalizações por jogo: 1.7 x 1.4
- Grandes chances convertidas: 4/8 x 2/8
- Dribles certos por jogo: 0.2 x 0.3
- Duelos ganhos por jogo: 1.4 x 2.3
- Faltas sofridas por jogo: 0.5 x 0.9
- Nota Sofascore: 7.10 x 6.97
*Números disponibilizados pelo Sofascore
Jogadores estrangeiros do Palmeiras que podem disputar a Copa do Mundo:
Maurício (Paraguai)
Gustavo Gómez (Paraguai)
Ramón Sosa (Paraguai)
Piquerez (Uruguai)
Emiliano Martínez (Uruguai)
Jhon Arias (Colômbia)
Flaco López (Argentina)
Agustín Giay (Argentina)
