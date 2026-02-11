menu hamburguer
Palmeiras

Mauricio, do Palmeiras, se naturaliza paraguaio e mira Copa do Mundo

Jogador teve alteração na nacionalidade confirmada no site da FIFA na última terça-feira (9)

Captura-de-tela-2025-03-14-155259-aspect-ratio-1024-1024
Juliana Yamaoka
São Paulo (SP)
Dia 11/02/2026
10:41
Atualizado há 1 minutos
Mauricio chegou ao Palmeiras em junho de 2024. (Foto: Ronaldo Barreto/TheNews2)
Mauricio chegou ao Palmeiras em junho de 2024. (Foto: Ronaldo Barreto/TheNews2)
O meio-campista do Palmeiras, Mauricio, naturalizou-se paraguaio na última terça-feira (9), com o objetivo de disputar a Copa do Mundo deste ano, que começa no dia 11 de junho.

A atualização foi divulgada no site da Fifa, que já coloca o jogador como ex-membro da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O Paraguai garantiu vaga no Mundial de forma direta pelas Eliminatórias Sul-Americanas. A competição será realizada no México, no Canadá e nos Estados Unidos.

No elenco alviverde, Gustavo Gómez e Ramón Sosa também defendem a seleção paraguaia.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Site da FIFA atualiza nacionalidade de Mauricio, do Palmeiras. (Foto: Reprodução/ Internet)
Site da FIFA atualiza nacionalidade de Mauricio, do Palmeiras. (Foto: Reprodução/ Internet)

Mauricio no Palmeiras

O camisa 18 chegou ao Verdão em junho de 2024, quando deixou o Internacional, e tem contrato até 2029. Na época, o Palmeiras pagou 10,5 milhões de euros (R$ 62,1 milhões na cotação da época) por 80% dos direitos econômicos do jogador. Pelo Verdão, são 75 jogos e 14 gols marcados.

No início da temporada passada, o meio-campista era um dos jogadores que geravam mais expectativas na torcida do Palmeiras, principalmente nos primeiros jogos do Paulistão, mas teve uma lesão e uma queda no rendimento durante o ano de 2025. Em 2026, no entanto, o jogador tenta dar a volta por cima no clube em busca recuperar a titularidade com Abel Ferreira.

Mauricio no 1° x 2° semestre de 2025 no Palmeiras:

    1.
  1. Jogos: 24 x 29
    2. 2.
  2. Titular: 15 x 21
    3. 3.
  3. Gols: 8 x 2
    4. 4.
  4. Assistências: 4 x 7
    5. 5.
  5. Minutos para participar de gol: 111 x 194
    6. 6.
  6. Passes decisivos por jogo: 1.0 x 1.2
    7. 7.
  7. Finalizações por jogo: 1.7 x 1.4
    8. 8.
  8. Grandes chances convertidas: 4/8 x 2/8
    9. 9.
  9. Dribles certos por jogo: 0.2 x 0.3
    10. 10.
  10. Duelos ganhos por jogo: 1.4 x 2.3
    11. 11.
  11. Faltas sofridas por jogo: 0.5 x 0.9
    12. 12.
  12. Nota Sofascore: 7.10 x 6.97

*Números disponibilizados pelo Sofascore

Jogadores estrangeiros do Palmeiras que podem disputar a Copa do Mundo:

Maurício (Paraguai)
Gustavo Gómez (Paraguai)
Ramón Sosa (Paraguai)
Piquerez (Uruguai)
Emiliano Martínez (Uruguai)
Jhon Arias (Colômbia)
Flaco López (Argentina)
Agustín Giay (Argentina)

