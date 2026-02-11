Mauricio, do Palmeiras, se naturaliza paraguaio e mira Copa do Mundo

O meio-campista do Palmeiras, Mauricio, naturalizou-se paraguaio na última terça-feira (9), com o objetivo de disputar a Copa do Mundo deste ano, que começa no dia 11 de junho.

continua após a publicidade

A atualização foi divulgada no site da Fifa, que já coloca o jogador como ex-membro da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O Paraguai garantiu vaga no Mundial de forma direta pelas Eliminatórias Sul-Americanas. A competição será realizada no México, no Canadá e nos Estados Unidos.

No elenco alviverde, Gustavo Gómez e Ramón Sosa também defendem a seleção paraguaia.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Site da FIFA atualiza nacionalidade de Mauricio, do Palmeiras. (Foto: Reprodução/ Internet)

Mauricio no Palmeiras

O camisa 18 chegou ao Verdão em junho de 2024, quando deixou o Internacional, e tem contrato até 2029. Na época, o Palmeiras pagou 10,5 milhões de euros (R$ 62,1 milhões na cotação da época) por 80% dos direitos econômicos do jogador. Pelo Verdão, são 75 jogos e 14 gols marcados.

continua após a publicidade

No início da temporada passada, o meio-campista era um dos jogadores que geravam mais expectativas na torcida do Palmeiras, principalmente nos primeiros jogos do Paulistão, mas teve uma lesão e uma queda no rendimento durante o ano de 2025. Em 2026, no entanto, o jogador tenta dar a volta por cima no clube em busca recuperar a titularidade com Abel Ferreira.

Mauricio no 1° x 2° semestre de 2025 no Palmeiras:

1 . Jogos: 24 x 29 2 . Titular: 15 x 21 3 . Gols: 8 x 2 4 . Assistências: 4 x 7 5 . Minutos para participar de gol: 111 x 194 6 . Passes decisivos por jogo: 1.0 x 1.2 7 . Finalizações por jogo: 1.7 x 1.4 8 . Grandes chances convertidas: 4/8 x 2/8 9 . Dribles certos por jogo: 0.2 x 0.3 10 . Duelos ganhos por jogo: 1.4 x 2.3 11 . Faltas sofridas por jogo: 0.5 x 0.9 12 . Nota Sofascore: 7.10 x 6.97

*Números disponibilizados pelo Sofascore

Jogadores estrangeiros do Palmeiras que podem disputar a Copa do Mundo:

Maurício (Paraguai)

Gustavo Gómez (Paraguai)

Ramón Sosa (Paraguai)

Piquerez (Uruguai)

Emiliano Martínez (Uruguai)

Jhon Arias (Colômbia)

Flaco López (Argentina)

Agustín Giay (Argentina)

continua após a publicidade

🍀Aposte na vitória do Palmeiras contra o Internacional no Brasileirão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.



