Michael Owen, vencedor da Bola de Ouro em 2001, aconselhou Harry Kane sobre o seu papel com a seleção da Inglaterra na Copa do Mundo deste ano. Para o ex-atacante, o craque deve concentrar os seus esforços em marcar gols, ainda que reconheça a sua capacidade fora da área.

continua após a publicidade

— Depende muito de quem está jogando no time. Ele pode recuar e distribuir a bola, mas eu gostaria que Harry Kane, especialmente na idade que tem agora (32 anos), poupasse bastante energia para marcar gols, permanecendo dentro e perto da área — opinou ao site "Goal".

— O problema de ser centroavante é que você depende muito dos seus companheiros para receber a bola. Se o jogo está difícil e você quase não toca na bola, a tendência natural é se envolver mais, recuar. Embora isso dê um pouco de confiança e a sensação de estar participando do jogo, às vezes você precisa apenas cumprir o objetivo — completou.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Por mais que se notabilize como um dos grandes goleadores do mundo, Kane também se destaca por ajudar muito o seu time, Bayern de Munique, na armação. Owen, no entanto, reforça que prefere ver mais a versão "finalizadora" do astro inglês na Copa do Mundo.

— Pessoalmente, acho que ele é indiscutivelmente o melhor finalizador do mundo. Não quero que ele desperdice muitas posses de bola jogando muito recuado. Claro que participar da construção das jogadas é algo que ele precisa fazer, para ser uma peça fundamental da equipe, mas eu não gostaria que ele recuasse tanto assim — analisou.

continua após a publicidade

Harry Kane é celebrado por companheiros do Bayern em comemoração de gol (Foto: Focke Strangmann / AFP)

+ Aposte em jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

O vencedor da Bola de Ouro também contou que se identifica com a postura de Kane em campo:

— Eu também entendo, porque quanto mais velho você fica, mais você pode começar a perder um pouco de velocidade e ter a sensação de ter feito uma boa partida mesmo sem marcar gols, só por ter tocado em algumas bolas e dado algumas assistências. Eu já passei por isso.

➡️ Fifa defende preços e garante Copa do Mundo com ingressos esgotados

Por fim, Owen elegeu Harry Kane como o grande protagonista da Inglaterra.

— Em geral, ele é a nossa maior esperança. De quem precisamos mais? Quem não pode se lesionar antes do torneio? Tem que ser ele, sem dúvida. Harry Kane marca gols como ninguém. Precisamos muito dele em ótima forma e poupando toda a sua energia para marcar gols — concluiu.

Ingressos da Copa 2026! Garanta Ingressos dos jogos da Copa de 2026!

Números de Harry Kane e Michael Owen em Copas do Mundo

Harry Kane:

Copa do Mundo de 2018: seis gols em sete jogos (artilheiro); Inglaterra foi quarta colocada Copa do Mundo de 2022: dois gols e três assistências em cinco jogos; Inglaterra foi eliminada nas oitavas de final

Michael Owen: