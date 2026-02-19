Pai de Mbappé avalia Zidane à frente da França após a Copa do Mundo
Campeão em 2018, Didier Deschamps deixará o cargo ao fim do torneio
Wilfrid Mbappé, pai de Kylian Mbappé, avaliou a possibilidade de Zinédine Zidane assumir a França após a Copa do Mundo deste ano, quando se encerra a passagem vitoriosa de Didier Deschamps. Durante participação no programa de televisão "C à Vous", ele disse que ficaria feliz se a lenda dos "Bleus" fosse o próximo técnico da seleção que tem seu filho como protagonista.
— Não sei se ele (Zidane) é o candidato ideal, mas seria muito bom. Só mais tarde nos daremos conta, mas vai ser muito difícil seguir os passos de Deschamps. Hoje, as pessoas vão apontar muitos problemas sobre ele, mas quando sair vão descobrir todas as suas qualidades. Não podemos esquecer o que ele conquistou e o legado que deixará. E se for o Zidane, todos ficaremos felizes — opinou.
Wilfrid também destacou Zidane como pessoa, contando que se surpreendeu positivamente ao conhecer o ídolo francês e do Real Madrid.
— É uma pessoa verdadeiramente maravilhosa. Algumas pessoas você não conhece, você as vê na TV e, quando as encontra pessoalmente, se decepciona. Ele é o completo oposto — relatou.
Última dança de Deschamps na Copa do Mundo
Didier Deschamps assumiu a seleção francesa em 2012. Quatro anos depois, levou a equipe à final da Eurocopa, mas foi derrotado por Portugal. Em 2018, porém, veio a maior glória: o título mundial na Rússia. Em 2022, no Catar, liderou os "Bleus" à decisão novamente. Dessa vez, contudo, viu a Argentina levar a melhor nos pênaltis. Em janeiro deste ano, o técnico anunciou que se despedirá do cargo após a Copa do Mundo deste ano, com início no dia 11 de junho.
