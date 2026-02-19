Gol perdido em Lanús x Flamengo causa revolta: 'Não pode'

Flamengo e Lanús estão se enfrentando, na noite desta quinta-feira (19), pelo jogo de ida da Recopa Sul-Americana. Até aqui, o placar da grande decisão segue empatado por 0 a 0, e um gol perdido causou revolta nas redes sociais.

Na parte final do primeiro tempo, Everton Cebolinha recebeu um passe e saiu na cara do gol. O atacante rubro-negro finalizou com a perna esquerda, que não é a dominante, e acabou acertando o peito do goleiro.

Nas redes sociais, o gol perdido por Cebolinha em Lanús x Flamengo enlouqueceu torcedores rubro-negros. Veja os comentários abaixo:

Arrascaeta em ação em Lanús x Flamengo pela Recopa Sul-Americana (Foto: JUAN MABROMATA / AFP))

Escalação do Flamengo para pegar o Lanús

O Flamengo divulgou a escalação para enfrentar o Lanús nesta quinta-feira (19), no Estádio Ciudad de Lanús, pelo jogo de ida da Recopa Sul-Americana. O técnico Filipe Luís promoveu mudanças em relação à equipe que venceu o Botafogo no último domingo (15), pelo Campeonato Carioca. Para a decisão, o Rubro-Negro entra em campo com "força máxima".

A grande surpresa fica por conta da ausência de um atacante de referência no time. Pedro e Bruno Henrique iniciam a partida no banco de reservas, enquanto Jorge Carrascal deve ocupar a função de homem mais avançado.

Desta forma, a escalação do Flamengo para enfrentar o Lanús tem: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Lucas Paquetá e Arrascaeta; Luiz Araújo, Carrascal e Cebolinha.

