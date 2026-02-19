Brasil irá enfrentar o Egito em último amistoso antes da Copa do Mundo

A Seleção Brasileira irá enfrentar o Egito no último amistoso antes do Brasil estrear na Copa do Mundo de 2026. A CBF confirmou o jogo nesta quinta-feira (19). A partida será disputada em Cleveland no dia 6 de junho, uma semana antes do confronto com o Marrocos, pela primeira rodada do Mundial.

A partida será disputada no Huntington Bank Field, casa do time de futebol americano Cleveland Browns, da NFL. Inaugurado em julho de 1999, o estádio tem capacidade para mais de 67 mil torcedores.

Adversário do Brasil, o Egito também está classificado para a Copa. A seleção africana está no Grupo G, ao lado de Bélgica, Irã e Nova Zelândia. O principal astro da equipe é o atacante Mohamed Salah, do Liverpool.

A Seleção Brasileira já enfrentou os egípcios seis vezes ao longo da história, tendo vencido todas partidas até aqui. Cinco desses jogos foram amistosos, e o outro foi pela Copa das Confederações de 2009. Na ocasião, o Brasil era comandado por Dunga e venceu o Egito por 4 a 3. Os gols da Seleção foram marcados por Kaká (2), Luís Fabiano e Juan.

Antes do amistoso com o Egito, Seleção fará jogo no Brasil

A preparação final do Brasil para a Copa do Mundo prevê também a realização de um amistoso em solo brasileiro, provavelmente no Maracanã. A Seleção fará a primeira parte dos treinos na Granja Comary, em Teresópolis, e a intenção é fazer uma partida de despedida diante do torcedor brasileiro antes do embarque para os Estados Unidos.

Além desses, já estão confirmadas partidas preparatórias diante de França e Croácia, em março, também nos Estados Unidos.

Carlo Ancelotti deverá fazer a convocação final para a Copa do Mundo na segunda quinzena de maio. No Mundial, o Brasil é cabeça de chave do Grupo C, que tem também Marrocos, Haiti e Escócia.