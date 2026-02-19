O presidente da Fifa, Gianni Infantino, garantiu que todos os jogos da Copa do Mundo terão ingressos esgotados. Em entrevista à emissora americana "CNBC", nessa quarta-feira (18), o dirigente exaltou a quantidade de torcedores que buscaram os bilhetes disponibilizados. Em abril, dois meses antes do começo do torneio, será iniciada uma nova fase de venda "de última hora".

continua após a publicidade

— A demanda existe, todos os jogos estão esgotados. Alguns ingressos foram reservados para vendas de última hora. Foram registradas 508 milhões de solicitações em quatro semanas para cerca de sete milhões de ingressos disponíveis, de mais de 200 países ao redor do mundo. Nunca vimos nada parecido, é incrível — celebrou o suíço-italiano.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Infantino também se defendeu das críticas pelos preços elevados dos ingressos para a Copa do Mundo. Para o presidente da Fifa, a importância e consequente demanda do evento justifica os valores.

continua após a publicidade

— É como se houvesse 104 Super Bowls em um único mês. E, obviamente, isso tem consequências nos preços. Os preços dos ingressos foram definidos, mas, especialmente nos Estados Unidos, existe algo chamado precificação dinâmica, o que significa que os preços sobem ou descem dependendo da demanda e da programação dos jogos. Eles também podem revender seus ingressos em plataformas oficiais, no mercado secundário, e os preços subirão novamente. Isso faz parte do mercado — analisou.

Ingressos da Copa 2026! Garanta Ingressos dos jogos da Copa de 2026!

Copa do Mundo movimentará bilhões de dólares

Por fim, o dirigente suíço-italiano também contou que o torneio deverá gerar uma receita de cerca de 11 bilhões de dólares para a Fifa, que prometeu reinvestir no futebol dos países membros. Já para a economia dos Estados Unidos, o impacto será de cerca de US$ 30 bilhões, com atração de milhões de turistas e criação de milhares de empregos.

continua após a publicidade

Donald Trump e Gianni Infantino em evento para discutir a Copa do Mundo (Foto: Jim Watson / AFP)

+ Aposte em jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.