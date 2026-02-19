O Flamengo perdeu para o Lanús por 1 a 0, na noite desta quinta-feira (19), no jogo de ida da Recopa Sul-Americana. O resultado frustrou muitos torcedores do Rubro-Negro, que apontaram um culpado pela derrota.

Depois de um jogo morno em Buenos Aires, uma bola foi cruzada para a área do Flamengo, e o Lanús abriu o placar com gol de Rodrigo Castillo, de cabeça. O zagueiro Léo Ortiz foi muito criticado por torcedores pelo lance.

Nas redes sociais, muitos jogadores foram criticados depois da derrota, mas o defensor foi o principal alvo dos flamenguistas. Veja os comentários abaixo:

Arrascaeta em ação em Lanús x Flamengo pela Recopa Sul-Americana (Foto: JUAN MABROMATA / AFP))

Como foi o jogo entre Lanús e Flamengo

Lanús e Flamengo fizeram um primeiro tempo de baixa produção ofensiva. A etapa inicial foi marcada por disputa concentrada no meio de campo, pouca aceleração pelos lados e dificuldade das duas equipes em transformar posse de bola em finalizações claras.

Os donos da casa chegaram a balançar a rede com Castillo aos 10', mas em posição irregular. A principal oportunidade para valer surgiu em combinação rubro-negra por dentro. Arrascaeta encontrou Cebolinha na área, e o atacante finalizou de canhota para defesa de Losada. Fora esse lance, o confronto teve ritmo fragmentado, muitas disputas físicas e pouca criatividade no terço final, mesmo com o domínio da posse do Flamengo contra o Lanús.

O Lanús voltou a assustar no segundo tempo. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou para Castillo empurrar para o gol, mais uma vez em impedimento. Desta vez, o semiautomático precisou entrar em ação para confirmar a posição irregular.

Sete minutos depois, porém, não houve VAR para salvar os rubro-negros: o camisa 19 subiu entre Léo Ortiz e Léo Pereira e cabeceou sozinho para abrir o placar e fazer o gol da vitória.

