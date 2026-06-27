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Tuchel valoriza Inglaterra e projeta crescimento na Copa do Mundo

Treinador alemão afirmou que o desempenho contra o Panamá dá confiança para a sequência do torneio

PorJoão Pedro RodriguesRio de Janeiro (RJ)
27/06/2026 21:57
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Thomas Tuchel em Panamá 0x2 Inglaterra pela Copa do Mundo de 2026
Thomas Tuchel em Panamá 0x2 Inglaterra pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: Justin Setterfield/Getty Images/AFP)

O técnico Thomas Tuchel afirmou que a Inglaterra alcançou o objetivo ao vencer o Panamá por 2 a 0 e garantir a liderança do Grupo L da Copa do Mundo de 2026. Após a classificação à segunda fase da competição, o treinador destacou a postura da equipe diante de um adversário que dificultou as ações ofensivas e afirmou que o desempenho dá confiança para a sequência do torneio.

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    Na análise da partida, Tuchel afirmou que o confronto aconteceu dentro do cenário esperado. Segundo o treinador, o Panamá apresentou muita força física, dificultou a criação de espaços e obrigou a Inglaterra a ter paciência para construir a vitória.

    — Fizemos o que era necessário. Foi o que esperávamos: um jogo duro contra um adversário físico. É uma equipe difícil de marcar gols, e fomos os únicos a criar tantas chances e fazer dois gols.

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    O comandante inglês também ressaltou a intensidade da equipe durante toda a partida e afirmou que, apesar do controle do jogo, foi necessária atenção constante para evitar os contra-ataques adversários. Mesmo satisfeito com o resultado, Tuchel avaliou que a seleção ainda pode evoluir ao longo da competição e destacou a importância de ajustar detalhes para as fases decisivas.

    — Fomos muito agressivos e tivemos que tomar cuidado com os contra-ataques. Merecemos vencer, mas foi um trabalho duro. Ainda há muito para construir. É preciso acertar muitos detalhes, principalmente em uma abordagem agressiva para defender os duelos individuais.

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    Harry Kane e Thomas Tuchel em Panamá 0x2 Inglaterra pela Copa do Mundo de 2026
    Harry Kane e Thomas Tuchel em Panamá 0x2 Inglaterra pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: Al Bello/Getty Images/AFP)

    Confiança para a fase decisiva

    Com a primeira colocação do grupo assegurada, a Inglaterra volta agora as atenções para o mata-mata. Tuchel acredita que a equipe chega fortalecida para a fase eliminatória e demonstrou confiança na capacidade do elenco de elevar o nível diante de adversários mais fortes.

    — O torneio começa novamente agora no mata-mata. Vamos reunir nossas forças, recuperar energia e construir em cima do que já temos. Temos espírito de equipe, luta e confiança. Vamos crescer. Quanto maiores forem os jogos, maiores seremos.

    O treinador também descartou qualquer preocupação com o calendário apertado da Copa do Mundo e afirmou que o grupo está preparado para a sequência de partidas.

    — Três dias, depois o próximo jogo em quatro dias. Não é um problema. Gostamos disso e estamos preparados para essa sequência.

    Thomas Tuchel com jogadores da Inglaterra no duelo contra o Panamá pela Copa do Mundo de 2026
    Thomas Tuchel com jogadores da Inglaterra no duelo contra o Panamá pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: ANGELA WEISS / AFP)

    Destaque para Bellingham e força do elenco

    Tuchel fez elogios à atuação de Jude Bellingham, que marcou um gol e deu uma assistência na vitória sobre o Panamá. Para o treinador, o meia vive um grande momento e teve participação determinante no desempenho coletivo da equipe.

    — Foi uma boa atuação. Estou feliz por ele estar nessa condição. Todos fizeram o que precisavam fazer, e o Jude foi uma parte muito importante disso.

    Por fim, o técnico valorizou a dedicação dos jogadores que começam as partidas no banco de reservas. Tuchel citou Ollie Watkins e Jordan Henderson como exemplos de atletas que contribuem para o grupo mesmo com menos minutos em campo.

    — Estou feliz por ver o Ollie em campo e também o Jordan Henderson. Eles merecem muito mais minutos do que recebem. São decisões difíceis para mim, mas é para isso que eles fazem parte deste grupo.

    Jude Bellingham comemora gol em contra o Panamá pela Copa do Mundo de 2026
    Jude Bellingham comemora gol em contra o Panamá pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: Jewel SAMAD / AFP)

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