Santos perde por 3 a 1 para o RB Leipzig em amistoso internacional

Em amistoso que contou com Neymar como garoto-propaganda, o Santos foi derrotado por 3 a 1 pelo RB Leipzig, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.

O gol santista foi marcado aos 24 minutos do segundo tempo, por Hyan. Neymar atuou apenas nos primeiros 45 minutos e, no intervalo, foi substituído justamente pelo autor do gol. O Santos revezou praticamente todo o elenco, especialmente no gol, com João Paulo e Diógenes ganhando minutagem.

Questionado se permaneceria no Alvinegro após a participação na partida, o camisa 10 afirmou que não queria mais falar sobre o assunto, pois decidiria seu futuro apenas após o dia 12 de junho. Seu contrato é válido até o dia 30 do mês que vem.

João Paulo foi o titular no gol do Santos em amistoso contra o RB Leipzig, em Bragança Paulista. (Foto: Divulgação/ Santos FC)

Como foi o jogo?

O Santos começou melhor o amistoso e, em uma jogada trabalhada entre Neymar e Barreal pelo lado esquerdo, o argentino finalizou de primeira, mas Vandevoordt fez a defesa. Aos 3 minutos, Zé Ivaldo cometeu uma falta dura em Xavi Simons, mas, após a cobrança de David Raum, a defesa santista afastou o perigo da grande área.

Aos 7 minutos, Openda tentou entrar na área, mas a arbitragem marcou toque de mão do jogador santista. Em seguida, João Paulo fez uma grande defesa após jogada pelo lado direito em que Xavi Simons encontrou Baumgartner livre, mas o goleiro evitou o gol. Aos 11, Neymar cobrou uma falta da intermediária pelo lado esquerdo, mas a bola passou longe do gol adversário.

O time alemão abriu o placar aos 14 minutos com Xavi Simons. A bola desviou em Baumgartner antes de entrar. O camisa 10 trabalhou a jogada pelo lado esquerdo e, em um belo cruzamento, a trajetória da bola enganou a defesa santista. O holandês ainda arriscou da entrada da área aos 20 minutos, mas a bola subiu por cima do gol.

O Peixe começou a ter dificuldades para controlar a posse de bola. Cléber Xavier decidiu inverter Thaciano e Barreal pelos lados do campo, mas o camisa 16 teve dificuldades na marcação. Aos 29 minutos, Neymar percebeu o goleiro adversário adiantado e tentou um gol por cobertura, mas Vandevoordt conseguiu se recuperar para defender.

As melhores chances do Peixe na primeira etapa vieram com Tiquinho. Aos 33 minutos, ele quase marcou após receber um lançamento de Neymar, mas o goleiro fez a defesa. No lance seguinte, o Leipzig respondeu com um chute cruzado de Nedeljkovic, mas a zaga santista afastou. Depois, aos 43, Tiquinho arriscou de muito longe e acertou a trave alemã.

O Leipzig quase marcou aos 37 minutos, quando Raum recebeu um cruzamento sozinho pela direita da área e finalizou raspando a trave. Logo depois, Xavi Simons soltou uma bomba, mas a bola parou nas mãos de João Paulo.

No segundo tempo, as duas equipes fizeram 11 substituições, sendo 6 delas pelo Santos. Neymar deixou o gramado para a entrada de Hyan.

Aos 13 minutos, Openda ampliou o placar para o Leipzig ao receber passe de Nusa e finalizar de primeira. Tiquinho respondeu na sequência em jogada trabalhada com Deivid Washington, mas a bola saiu pela linha de fundo. Aos 18 minutos, Simons marcou o terceiro gol alemão, após jogada com Openda; a bola ainda desviou em Luisão antes de entrar.

O gol do Santos foi marcado aos 24 minutos por Hyan, após bela assistência de Veron. O Peixe ainda tentou pressionar com Léo Godoy e Padua. O Menino da Vila invadiu a área, mas foi travado no momento da finalização.

No fim da partida, uma criança invadiu o gramado e encontrou Neymar no banco de reservas. O garoto ganhou as chuteiras do craque e foi retirado pela Polícia Militar.

Confira as informações do jogo entre Santos x Red Bull Leipzig:

✅ FICHA TÉCNICA

SANTOS 1 X 3 RED BULL LEIPZIG

AMISTOSO INTERNACIONAL

📆 Data e horário: quarta-feira (28), às 19h (horário de Brasília)

📍 Local: Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista

🥅 Gols: Xavi Simons (15'/1ºT), Openda (13'/2ºT), Xavi Simons (18'/2ºT) e Hyan (24'/2ºT)

🧑‍🤝‍🧑 Público: 7.604

💰Renda: 440.360,00



🟨 Cartão amarelo:

ARBITRAGEM

🗣️ Árbitra: Daiane Muniz

🚩 Assistentes: Evandro de Melo Lima e Welber Venâncio da Silva

📟 4º árbitro: João Vitor Gobi

🖥️ VAR: Não há.

Escalações:

⚽ ESCALAÇÃO DO SANTOS (Técnico: Cléber Xavier) João Paulo (Diógenes); JP Chermont (Kenay), Zé Ivaldo (João Basso), Luisão (João Alencar) e Escobar (Keyson); Gabriel Bontempo (Léo Godoy), Rollheiser (Diego Pituca), Barreal (Gabriel Veron); Thaciano (Deivid Washington), Neymar (Hyan) e Tiquinho Soares (Padula).



⚽ ESCALAÇÃO RB LEIPZIG (Técnico: Zsolt Löw) Vandevoort; Nedeljkovic, Bitshiabu, Orban, Raum; Kampl, Seiwald, Baumgartner; Simons, Openda e Nusa