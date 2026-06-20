Copa do Mundo: astro da Bélgica vira desfalque contra o Irã
Jérémy Doku lida com problemas respiratórios e não jogará a segunda partida da fase de grupos
A Bélgica terá um desfalque importante no jogo da segunda rodada do Grupo G da Copa do Mundo de 2026, contra o Irã. O atacante Jérémy Doku, com uma infecção respiratória, está fora da partida deste domingo (21), no SoFi Stadium, em Los Angeles, nos Estados Unidos.
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Segundo a imprensa belga, o jogador do Manchester City chegou a viajar com o grupo mesmo tendo treinado sob más condições de saúde na última sexta-feira (19). Doente, o ponta-esquerda de 24 anos sequer participou das atividades no gramado neste sábado (20).
Doku está sendo medicado com antibióticos e será preservado visando o terceiro jogo da fase de grupos, contra a Nova Zelândia. O duelo está marcado para o próximo sábado (27), no Estádio BC Place, em Vancouver, no Canadá.
– Precisamos dar um tempo para Jérémy descansar e esperamos tê-lo de volta no próximo jogo – disse o diretor esportivo da seleção belga, Vincent Mannaert.
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A expectativa é que o técnico Rudi Garcia opte por Leandro Trossard no lado esquerdo do ataque. Na direita, Lukebakio e Saelemaekers disputam a titularidade.
Doku ficou doente no início de junho, pouco antes da viagem para a América do Norte. Durante a preparação para a estreia na Copa do Mundo, o atleta precisou sair mais cedo de um treinamento porque já não se sentia bem.
A medicação funcionou, e Doku se recuperou a tempo de enfrentar o Egito, mas passou em branco no empate em 1 a 1. Na entrevista coletiva pós-jogo, o treinador dos Diabos Vermelhos afirmou que ele "ainda está lutando contra problemas respiratórios".
Com o empate em 2 a 2 entre Irã e Nova Zelândia, a disputa por vaga no mata-mata do Mundial segue em aberto no Grupo F. Todas as equipes da chave chegam à segunda rodada com um ponto somado.
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✅ FICHA TÉCNICA
Bélgica 🆚 Irã
Copa do Mundo 2026 – Grupo G
📆 Data e horário: domingo, 21 de junho de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: SoFi Stadium, Los Angeles (EUA)
👁️ Onde assistir: CazéTV
🟨 Árbitro: Dario Herrera (ARG)
🚩 Assistentes: Cristian Navarro (ARG) e Gabriel Chade (ARG)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔴 Bélgica
Thibaut Courtois; Thomas Meunier, Julien Ngoy, Brandon Mechele e Maxim De Cuyper; Amadou Onana e Youri Tielemans; Dodi Lukebakio, Kevin De Bruyne e Leandro Trossard; Charles De Ketelaere. Técnico: Rudi Garcia.
🟢 Irã
Alireza Beiranvand; Ramin Rezaeian, Shojae Khalilzadeh, Ali Nemati e Milad Mohammadi; Mohammad Mohebi, Saeid Ezatolahi, Saman Ghoddos e Mehdi Ghayedi; Mehdi Taremi e Shahriyar Moghanlou. Técnico: Amir Ghalenoei.
Bélgica x Irã
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