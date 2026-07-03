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Copa do Mundo 2026 já provoca troca no comando de oito seleções; veja quem saiu

Treinadores deixaram seus cargos durante ou logo após a campanha no Mundial

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
03/07/2026 14:58
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
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Marcelo Bielsa, durante a entrevista coletiva na última terça-feira (30) - (Foto: Dante FERNANDEZ / AFP)
Marcelo Bielsa, durante a entrevista coletiva da Copa do Mundo na última terça-feira (30) - (Foto: Dante FERNANDEZ / AFP)

A Copa do Mundo de 2026 não tem provocado mudanças apenas dentro das quatro linhas. Até o momento, oito seleções já trocaram de treinador em consequência direta da campanha no torneio, seja por demissão, pedido de desligamento ou encerramento de contrato.

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    • O caso mais recente foi o de Julian Nagelsmann. O treinador anunciou sua saída da Alemanha nesta sexta-feira (3), dias após a eliminação da equipe nas disputas por pênaltis diante do Paraguai. Com isso, ele passou a integrar a lista de técnicos que encerraram seus ciclos após resultados abaixo das expectativas no Mundial.

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    Primeiras mudanças aconteceram ainda na fase de grupos da Copa do Mundo

    A primeira troca de comando aconteceu logo na rodada de abertura. A Tunísia demitiu Sabri Lamouchi após a goleada por 5 a 1 sofrida para a Suécia. Para tentar reverter a situação, a federação contratou Hervé Renard, mas a mudança não evitou a eliminação da seleção africana, que acumulou mais duas derrotas e caiu ainda na primeira fase.

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    • Com o encerramento da fase de grupos, outras seleções também optaram por mudanças. Na Coreia do Sul, Hong Myung-bo pediu demissão após a eliminação e diante das fortes críticas recebidas, incluindo declarações do presidente do país. Situação semelhante viveu Miroslav Koubek, que deixou o comando da República Tcheca depois de três partidas sem conquistar uma vitória.

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    A Escócia também iniciou um novo ciclo após Steve Clarke entregar o cargo. A decisão veio depois da derrota por 3 a 0 para o Brasil, resultado que confirmou a eliminação dos escoceses. No Uruguai, Marcelo Bielsa encerrou sua passagem pela seleção após uma campanha decepcionante, marcada por apenas dois empates na fase de grupos.

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    Mata-mata também provocou novas saídas de técnicos

    As eliminações nas fases eliminatórias mantiveram a sequência de mudanças nos bancos de reservas. Após a derrota da Holanda para o Marrocos nos pênaltis, Ronald Koeman comunicou sua saída do comando da seleção. O Equador também encerrou o ciclo de Sebastián Beccacece depois da derrota por 2 a 0 para o México, nos 16 avos de final, com o término do contrato do treinador.

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    Já a Alemanha foi a oitava seleção a trocar de técnico. Depois da queda para o Paraguai na disputa por pênaltis, Julian Nagelsmann optou por deixar o cargo, encerrando sua passagem pela equipe alemã.

    Julian Nagelsmann em coletiva pela Alemanha antes do jogo contra Irlanda do Norte
    Julian Nagelsmann em coletiva pela Alemanha antes do jogo contra Irlanda do Norte na Copa do Mundo. (Foto: Ina Fassbender/AFP)

    Técnicos que deixaram suas seleções na Copa do Mundo 2026

    TreinadorSeleçãoMotivo da saída

    Sabri Lamouchi

    Tunísia

    Demitido após derrota por 5 a 1 para a Suécia

    Hong Myung-bo

    Coreia do Sul

    Pediu demissão após eliminação na fase de grupos

    Miroslav Koubek

    República Tcheca

    Pediu demissão após eliminação na fase de grupos

    Steve Clarke

    Escócia

    Pediu demissão após eliminação na fase de grupos

    Marcelo Bielsa

    Uruguai

    Pediu demissão após campanha sem vitórias na fase de grupos

    Ronald Koeman

    Holanda

    Pediu demissão após eliminação para o Marrocos nos pênaltis

    Sebastián Beccacece

    Equador

    Deixou o cargo com o fim do contrato após eliminação para o México

    Julian Nagelsmann

    Alemanha

    Pediu demissão após eliminação para o Paraguai nos pênaltis

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