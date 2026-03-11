menu hamburguer
Lesão de goleiro aproxima Ochoa de ampliar recorde na Copa do Mundo

Lenda do México deve dividir posto histórico com Messi e Cristiano Ronaldo

Pedro Werneck
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 11/03/2026
11:18
Guillermo Ochoa em ação contra a Alemanha na Copa do Mundo de 2018 (Foto: Pedro Vilela / Agencia i7 / Gazeta Press)
Guillermo Ochoa em ação contra a Alemanha na Copa do Mundo de 2018 (Foto: Pedro Vilela / Agencia i7 / Gazeta Press)
Luis Ángel Malagón, goleiro do América do México que disputava a titularidade da seleção mexicana, sofreu ruptura do tendão de aquiles nessa terça-feira (11) e está fora da Copa do Mundo. Com isso, as chances de o lendário Guillermo Ochoa disputar o seu sexto Mundial e ampliar o recorde de participações compartilhado com Messi e Cristiano Ronaldo aumentaram consideravelmente.

Relacionadas

O veterano de 40 anos é titular do AEL Limassol, do Chipre, e foi o terceiro goleiro do México ao longo da disputa da Copa Ouro entre junho e julho do ano passado. Depois, perdeu espaço e não foi lembrado pelo técnico Javier Aguirre nas cinco listas mais recentes para amistosos. No entanto, de acordo com a imprensa mexicana, voltará a ser convocado nesta semana para os próximos compromissos.

Durante a Copa Ouro, o titular mexicano foi Malagón, agora lesionado. Contudo, o goleiro do América já havia perdido o posto para Raúl Rangel, do Chivas Guadalajara. O terceiro selecionado desde o "esquecimento" de Ochoa vinha sendo Carlos Acevedo, do Santos Laguna.

Ángel Malagón é tirado de campo de maca após lesão que deve tirá-lo da Copa do Mundo (Foto: Isaiah Vazquez / AFP)
Os jogadores com mais participações em Mundiais

JogadorParticipaçõesEdições

Antonio Carbajal (México)

5

1950, 54, 58, 62, 66

Lothar Matthäus (Alemanha)

5

1982, 86, 90, 94, 98

Gianluigi Buffon (Itália)

5

1998, 02, 06, 10, 14

Rafael Márquez (México)

5

2002, 06, 10, 14, 18

Cristiano Ronaldo (Portugal)

5

2006, 10, 14, 18, 22

Lionel Messi (Argentina)

5

2006, 10, 14, 18, 22

Guillermo Ochoa (México)

5

2006, 10, 14, 18, 22

Andrés Guardado (México)

5

2006, 10, 14, 18, 22

Luis Ángel Malagón fora da Copa do Mundo

Luis Malagón se lesionou antes mesmo do fim do primeiro tempo do jogo de ida das oitavas de final da Copa Concacaf entre América e Philadelphia Union (EUA), disputado na casa do time americano. O goleiro deixou o gramado chorando e, posteriormente, foi confirmada a ruptura do tendão de Aquiles e consequente ausência na Copa do Mundo. Ainda assim, a partida foi vencida pelos mexicanos por 1 a 0, com golaço do brasileiro Raphael Veiga.

