Estados Unidos define base para a Copa do Mundo

A seleção dos Estados Unidos definiu Irvine, na Califórnia, como sua base durante a Copa do Mundo, conforme anunciado pelo prefeito da cidade, Larry Agran, na noite dessa terça-feira (10). A equipe treinará no Great Park Championship Soccer Stadium, uma instalação construída em 2017 e utilizada principalmente pelo time de futebol local, o Orange County Soccer Club.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A decisão foi motivada pela localização vantajosa. Na fase de grupos, os EUA disputarão dois jogos no SoFi Stadium, em Inglewood, a cerca de 60 km da base de treinamentos. O complexo esportivo escolhido conta com 24 campos de futebol, quatro arenas de hóquei no gelo, quadras de futebol de areia e basquete, trilhas para caminhada ou ciclismo, áreas de prevervação ambiental e ainda tem como atração um passeio de balão de hélio.

— Estamos encantados em ter o Great Park como nossa base de treinamentos na Copa do Mundo da Fifa de 2026. As instalações são simplesmente fora do comum e proverão ambiente perfeito para os treinos e para o nosso time se preparar com sucesso para o Mundial — celebrou o diretor da seleção americana de futebol, Matt Crocker.

continua após a publicidade

Um dos campos do Great Park Championship Soccer Stadium (Foto: Divulgação / City of Irvine)

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Calendário dos Estados Unidos até a Copa do Mundo

28/03 - amistoso contra a Bélgica

Local: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

31/03 - amistoso contra Portugal

Local: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

31/05 - amistoso contra Senegal

Local: Bank of America Stadium, Charlotte

06/06 - amistoso contra a Alemanha

Local: Soldier Field, Chicago

12/06 - estreia na Copa do Mundo contra Paraguai

Local: SoFi Stadium, Inglewood (a 60 km de Irvine)

19/06 - segundo jogo na Copa do Mundo contra a Austrália

Local: Lumen Field, Seattle (1500 km de Irvine)

25/06 - terceiro jogo na Copa do Mundo contra equipe indefinida

Local: SoFi Stadium, Inglewood (a 60 km de Irvine)