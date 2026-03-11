Estados Unidos define base para a Copa do Mundo
Local é vantajoso geograficamente e tem instalações grandiosas
A seleção dos Estados Unidos definiu Irvine, na Califórnia, como sua base durante a Copa do Mundo, conforme anunciado pelo prefeito da cidade, Larry Agran, na noite dessa terça-feira (10). A equipe treinará no Great Park Championship Soccer Stadium, uma instalação construída em 2017 e utilizada principalmente pelo time de futebol local, o Orange County Soccer Club.
A decisão foi motivada pela localização vantajosa. Na fase de grupos, os EUA disputarão dois jogos no SoFi Stadium, em Inglewood, a cerca de 60 km da base de treinamentos. O complexo esportivo escolhido conta com 24 campos de futebol, quatro arenas de hóquei no gelo, quadras de futebol de areia e basquete, trilhas para caminhada ou ciclismo, áreas de prevervação ambiental e ainda tem como atração um passeio de balão de hélio.
— Estamos encantados em ter o Great Park como nossa base de treinamentos na Copa do Mundo da Fifa de 2026. As instalações são simplesmente fora do comum e proverão ambiente perfeito para os treinos e para o nosso time se preparar com sucesso para o Mundial — celebrou o diretor da seleção americana de futebol, Matt Crocker.
Calendário dos Estados Unidos até a Copa do Mundo
28/03 - amistoso contra a Bélgica
Local: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
31/03 - amistoso contra Portugal
Local: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
31/05 - amistoso contra Senegal
Local: Bank of America Stadium, Charlotte
06/06 - amistoso contra a Alemanha
Local: Soldier Field, Chicago
12/06 - estreia na Copa do Mundo contra Paraguai
Local: SoFi Stadium, Inglewood (a 60 km de Irvine)
19/06 - segundo jogo na Copa do Mundo contra a Austrália
Local: Lumen Field, Seattle (1500 km de Irvine)
25/06 - terceiro jogo na Copa do Mundo contra equipe indefinida
Local: SoFi Stadium, Inglewood (a 60 km de Irvine)
