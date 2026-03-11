menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCopa do Mundo

Estados Unidos define base para a Copa do Mundo

Local é vantajoso geograficamente e tem instalações grandiosas

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 11/03/2026
14:03
AFP
imagem cameraCapitão e destaque dos Estados Unidos, Christian Pulisic vibra durante jogo (Foto: AFP)
A seleção dos Estados Unidos definiu Irvine, na Califórnia, como sua base durante a Copa do Mundo, conforme anunciado pelo prefeito da cidade, Larry Agran, na noite dessa terça-feira (10). A equipe treinará no Great Park Championship Soccer Stadium, uma instalação construída em 2017 e utilizada principalmente pelo time de futebol local, o Orange County Soccer Club.

A decisão foi motivada pela localização vantajosa. Na fase de grupos, os EUA disputarão dois jogos no SoFi Stadium, em Inglewood, a cerca de 60 km da base de treinamentos. O complexo esportivo escolhido conta com 24 campos de futebol, quatro arenas de hóquei no gelo, quadras de futebol de areia e basquete, trilhas para caminhada ou ciclismo, áreas de prevervação ambiental e ainda tem como atração um passeio de balão de hélio.

— Estamos encantados em ter o Great Park como nossa base de treinamentos na Copa do Mundo da Fifa de 2026. As instalações são simplesmente fora do comum e proverão ambiente perfeito para os treinos e para o nosso time se preparar com sucesso para o Mundial — celebrou o diretor da seleção americana de futebol, Matt Crocker.

Um dos campos do Great Park Championship Soccer Stadium (Foto: Divulgação / City of Irvine)
Um dos campos do Great Park Championship Soccer Stadium (Foto: Divulgação / City of Irvine)

Calendário dos Estados Unidos até a Copa do Mundo

28/03 - amistoso contra a Bélgica
Local: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

31/03 - amistoso contra Portugal
Local: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

31/05 - amistoso contra Senegal
Local: Bank of America Stadium, Charlotte

06/06 - amistoso contra a Alemanha
Local: Soldier Field, Chicago

12/06 - estreia na Copa do Mundo contra Paraguai
Local: SoFi Stadium, Inglewood (a 60 km de Irvine)

19/06 - segundo jogo na Copa do Mundo contra a Austrália
Local: Lumen Field, Seattle (1500 km de Irvine)

25/06 - terceiro jogo na Copa do Mundo contra equipe indefinida
Local: SoFi Stadium, Inglewood (a 60 km de Irvine)

