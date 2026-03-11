Vidente aponta resultado de Flamengo x Cruzeiro no Brasileirão

Flamengo e Cruzeiro vão se enfrentar, na noite desta quarta-feira (11), em jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Antes da bola rolar, um vidente apontou quem vai sair com a vitória no confronto importante.

continua após a publicidade

De acordo com a previsão do vidente Luiz Filho, do canal Renascer das Cartas, o Flamengo vai vencer o Cruzeiro no Maracanã e conquistar sua segunda vitória no Campeonato Brasileiro. Apesar disso, o Rubro-Negro não terá jogo fácil.

➡️Atitude de Danilo em título do Flamengo chama atenção: 'Sempre ele'

O jogo entre Flamengo e Cruzeiro marca o reencontro de Leonardo Jardim com seu ex-clube. Gerson, que fez história no Rubro-Negro, deve ser titular e enfrentará a Nação depois de uma linda história no clube carioca e saída conturbada.

continua após a publicidade

As cartas do vidente apontaram que, jogando em casa, o time comandado por Jardim vai tomar a iniciativa do confronto. Apesar disso, o Rubro-Negro vai tentar fazer um jogo muito equilibrado, se defendendo do poderoso ataque do Cabuloso.

O domínio do Flamengo sobre o Cruzeiro vai se traduzir em chances de gol, e por isso o Mengão sairá do Maracanã com a vitória. O time comandado por Tite terá muita dificuldade de se defender, apesar da boa qualidade do time.

continua após a publicidade

Momento das equipes para Flamengo x Cruzeiro

O Flamengo foi campeão do Campeonato Carioca ao vencer o Fluminense nos pênaltis. A equipe chegou à decisão após eliminar o Madureira com 8 x 0 no confronto anterior e, agora, chega confiante, ainda mais por atuar em casa.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🤑 Aposte em gols de Flamengo ou Cruzeiro! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

O Cruzeiro também foi campeão do seu torneio regional, o Campeonato Mineiro, após vencer o Atlético-MG em um clássico com 21 expulsos no total. A equipe chega em bom momento e vem sustentando resultados, já que está há cinco jogos sem sofrer derrotas.